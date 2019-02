À Baron-sur-Odon, le bar ouvre tous les cinq ans !

A Baron-sur-Odon, l'unique bar de la commune, "le petit bar de Daniel", ouvre tous les 5 ans. Un rythme peu commun pour pouvoir conserver la licence IV, un document précieux qui permet à un établissement de vendre de l'alcool mais si selon la loi ne peut pas être revendu ou changer de lieu si facilement. Le bar a donc rouvert début février pour un mois, jusqu'au 3 mars.

Les gens me connaissent presque tous ici, les enfants je les ai vu naître, Cathy j'ai fait sa communion... c'est touchant de les voir tous revenir. Quand c'est fermé il font un peu la tronche, ils me disent de rester ouvert, mais ce n'est pas possible... ce n'est pas viable" - Daniel Guillotte