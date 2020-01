VIDÉO - À Beaulieu-sous-la-Roche, une immense exposition Playmobil fait rêver les petits et les grands

Beaulieu-Sous-la-Roche, France

À l'entrée de l'atelier où sont exposées depuis fin novembre les 8.000 Playmobil des collectionneurs qui les ont prêtés à une association, à Beaulieu-sous-la-Roche, en Vendée, une immense ville fait entrer les 200 visiteurs quotidien dans l'ambiance. "Playmoville", où des hélicoptère décollent au dessus des maisons Belle époque, les plus populaires de la marque de jouets. "Regarde papi ! Il y a la police partout", s'émerveille Samuel, 7 ans. "Il est euphorique", remarque Maryvonne, sa grand-mère, qui a fait 45 minutes de route exprès pour admirer l'exposition et voir les étoiles dans les yeux de ses petits-enfants.

Les plus conquis ? Les adultes

Parmi les enfants, les adultes. Car ce sont les premiers à avoir des réactions d'étonnement, à ouvrir grand leurs yeux à l'approche des différents décors, qu'on appelle "les dioramas". L'un représente un combat entre des centaines de chevaliers devant un immense château fort, d'autres, l'Égypte antique, la période viking, une station de ski, en son et lumière, avec un mini Jean-Claude Duss, qui, comme dans les Bronzés font du ski, reste bloqué en haut d'un télésiège.

Des pirates Playmobil se livrent aussi une bataille sans merci :

Ces mises en scène ont nécessité 4 mois de travail, et le prêt de milliers de pièces de collectionneurs. Devant la maquette consacrée au Far West, François, un visiteur venu de Challans, prend des tonnes de photos. "J'adore tout ce qu'est musique country, et puis les Westerns. Et comme j'ai visité les États-Unis et les "villages fantômes", je trouve que c'est très réaliste", insiste-t-il.

Vous voulez voir ça de vos propres yeux ?

Vous avez jusqu'au 6 janvier, donc lundi, pour voir l'exposition de 14h30 à 18h30. Ensuite, seulement les mercredis et les week-ends jusqu'au 20 janvier. C'est 3 euros l'entrée pour les adultes, 2 euros pour les 10-15 ans et gratuit pour les moins de 10 ans.

L'adresse ? L'Atelier de la Déesse, 2, rue du stade 85190 Beaulieu-sous-la-Roche.

Vous prendriez bien une pinte au saloon Playmobil ? © Radio France - Victoria Koussa

Et un verre au bar d'altitude ? © Radio France - Victoria Koussa