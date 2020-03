A Beauval, la femelle Panda Huan Huan peut-être maman une 2e fois !

Huan Huan va t-elle devenir maman une deuxième fois ? En tout cas, la star du ZooParc de Beauval est très surveillée ces jours-ci. Alors que ses chaleurs étaient attendues en février ou mars, celles-ci se sont manifestées en décembre dernier avec des signes qui ne trompent pas : une activité accrue, un marquage de son odeur ou encore des vocalises spécifiques. Après une confirmation du pic hormonal, Huan Huan a été "mise en contact" avec le mâle Yuan Zi. Mais voilà, celui-ci ne semble pas très intéressé...par la chose : chacun son truc ! Et puis peut-être aussi que madame Huan Huan aime être séduite, désirée ! Bref, "la mise en contact" n'a pas produit son effet.

On a comme l'impression que Monsieur Yuan Zi à la tête ailleurs et que Madame Huan Huan n'est pas franchement...convaincue ! - ©ZooParc Beauval

Alors, les équipes de Beauval ont pris les choses en main en procédant à des inséminations artificielles. C'est d'ailleurs de cette façon qu'a été conçu Yuan Meng, le 1er bébé panda né en France ; c'était à Beauval le 4 août 2017.

Les équipes de Beauval au moment d'une insémination de Huan Huan - ©ZooParc Beauval

Bébé panda ou pas ? Huan Huan fait durer le suspense

Il y a quelques jours, les analyses hormonales ont confirmé que Huan Huan, âgée de 11 ans, a terminé sa diapause, une période transitoire après la fécondation, et avant le début de la gestation. Mais voilà, il peut y avoir un piège : "Les femelles pandas ont la faculté de faire des pseudo-gestations : dans ce cas, tous les signes comportementaux et hormonaux sont positifs mais... il n'y a pas de bébé" souligne le ZooParc. Mais restons optimistes ! Si Huan Huan attend un heureux événement, la naissance pourrait avoir lieu d'ici 3 semaines à 2 mois. Pour en avoir le cœur net, il va falloir attendre une échographie qui permettra de détecter ou non un embryon, lequel peut être observé 3 semaines ou parfois quelques jours seulement avant la mise bas ! Huan Huan sait faire durer le suspense...sacrée Huan Huan !