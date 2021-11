A bientôt 83 ans, le Mayennais Daniel Fernandez s'entraîne toutes les semaines au saut en hauteur

C'est une force de la nature et un des plus anciens ambassadeur de l'athlétisme en Mayenne. Daniel Fernandez, est âgé de 82 ans, "bientôt 83" comme il aime à dire. Daniel Fernandez prépare les championnats d'Europe de saut en hauteur qui auront lieu à Braga au Portugal au mois de février. Nous l'avons rencontré au terme de sa séance d'entraînement hebdomadaire au stade municipal de Mayenne.

Une très bonne hygiène de vie

"Je suis un peu fatigué, comme après toutes les séances. Et puis, en plus, il fait froid, il fait très froid. Ce n'est pas un temps à mettre un vieux dehors" plaisante Daniel Fernandez. Pourtant il est là. Baskets au pied. Quel est son secret ? "Je n'ai pas de secret. J'ai essayé d'avoir une vie régulière. Je fais attention à ce que je mange. _S'il faut boire un coup de rouge j'en bois aussi hein (rires)_. Il m'arrive de jouer au tarot tard dans la nuit parfois, mais je dors régulièrement" explique en toute simplicité l'athlète.

Daniel Fernandez s'entraîne chaque semaine au saut en hauteur © Radio France - Martin Cotta

Sa force de caractère, Daniel Fernandez l'a puise dans son histoire familiale. "Mes parents sont espagnols. Ils sont arrivés au moment de la guerre civile. Ils n'avaient pas un rond. Ils avaient rien du tout. A l'époque, mon père est resté sur le front pour se battre contre Franco. Ensuite, il a mis sept ou huit mois à retrouver ma mère. Il ne savait pas où elle était. Je pense qu'aujourd'hui, si mon père me voyait sauter, faire du sport, il serait vraiment content" confie le Mayennais.

"Me prouver que je vis encore"

Celui qui est aussi photographe, amateur de portraits en noir et blanc, a gardé toutes ses médailles dans une boîte, posée au-dessus de sa cheminée. Des médailles du monde entier, gagnées depuis plus de trente ans. "J'ai besoin de me dépenser, de me prouver que je vis encore, que je suis encore vivant". Chez lui, tout respire le sport. Une machine de musculation trône même dans le salon. "Elle est sympa ma femme d'accepter ça" glisse malicieusement Daniel Fernandez. Son épouse justement, Danielle, le regarde avec beaucoup d'admiration. "Il s'entraîne beaucoup. Il fait attention à lui. On s'entraide pour le ménage, et c'est du sport aussi croyez-moi" rigole-t-elle.