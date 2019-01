A Blain, en Loire-Atlantique, se trouve "le plus grand musée de la fève en Europe"

Blain, France

Créé au début des années 1990, le musée de la fève est installé au premier étage de l'office de tourisme de Blain. Stéphanie Briand-Viaud travaille depuis 1992 pour l'association qui gère ce musée. Elle connaît par cœur l'histoire de la fève : "au départ, la fève, c'était le légume, le haricot. Ensuite, il y a eu la fève en porcelaine entre les années 1890 et 1930. Puis est apparue la fève en plastique dans les années 1950/60, et la fève en métal doré ou pâte de verre dans les années 1990. Et _actuellement, c'est la céramique qui domine_, essentiellement made in China."

La collection compte des dizaines de milliers de fèves (qui ne sont jamais exposées toutes en même temps). Certaines datent même du dix-neuvième siècle ont une très grande valeur : "en 2008, Nicole Riffet, une dame de paris qui n'avait pas d'héritiers, nous a donné sa collection de 2033 fèves, essentiellement des fèves anciennes, donc on a des fèves qui tournent autour de 2000 euros la pièce", explique Stéphanie Briand-Viaud. Elle poursuite : "il y a des particuliers qui ont de très grandes collections privées, mais nous sommes _le seul musée en France à avoir une aussi grande collection de fèves_. Et comme la fève est une tradition française, on peut dire que nous sommes aussi le plus grand musée d'Europe !"

Une partie de la collection de fèves anciennes données au musée de Blain par Nicole Riffet en 2008 © Radio France - Antoine Denéchère

Mais le musée de la fève de Blain expose aussi des fèves plus récentes, "des séries sur Walt Disney, la Coupe du monde de football 1998, les joueurs du FC Nantes par exemple". Il y a aussi les fèves que fait fabriquer Olivier Sécher, pâtissier à Blain, qui s'est notamment amusé en 2015 avec les présidents de la république : "on a une fève représentent le scooter de François Hollande, le karcher de Nicolas Sarkozy, les dimants de Bokossa du président Giscard...etc...", sourit l'hôtesse du musée de Blain.

2500 visiteurs en 2018

En mars dernier, le musée a décidé de proposer l'entrée gratuite aux visiteurs. Résultat, la fréquentation a été multipliée par 3,5 : 2500 personnes se sont rendues au musée de Blain en 2018, un musée ouvert toute l'année du mardi au vendredi (horaires habituels susceptibles de modifications). "Il accueille de nombreuses familles, surtout début janvier au moment de l'Epiphanie, des scolaires également, et les collectionneurs de fèves qu'on appelle les fabophiles", explique Stéphanie Briand-Viaud.