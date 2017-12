À Bonnac-La-Côte, près de Limoges, 10.000 personnes se pressent chaque année, pendant la période de Noël, pour voir la maison illuminée de Cyrille Laborde. Guirlandes, musique, Père Noël et bonhommes de neige : en tout, plus de 20.000 leds clignotent jusqu'au 7 janvier.

À la nuit tombée, à Bonnac-la-Côte (Haute-Vienne), le charme des 200 guirlandes opère immédiatement : "Quand ça s'allume, on en prend plein les yeux" commente Valérie. Elle vient visiter le jardin de Cyrille pour la première fois.

Quand ça s'est allumé, on a fait 'wouah' ! On en prend plein les yeux !

— Valérie

Des bonhommes de neige dans le jardin, des oursons derrière les baies vitrées... Cyrille a même installé un petit chalet dans son jardin pour que les gens s'y prennent en photo ! "Les enfants adorent ! Je n'imagine même pas tout le travail qu'il y a eu pour faire tout ça, les heures qu'il a du y passer", réagit Audrey.

Audrey et sa fille posent dans le jardin illuminé © Radio France - Pauline Pennanec'h

Plus de 20.000 leds et 50 multiprises

Chaque soir, Cyrille sort dans son jardin pour faire la distribution de bonbons : "Au début je mettais juste deux, trois guirlandes qui se battaient en duel. C'était juste pour faire joli. Au fur et à mesure des années, on en rajoute, et voilà le résultat final" confie l'heureux propriétaire. Le résultat ? Ce sont près de 200 guirlandes et 20.000 leds qui s'allument tous les soirs de 18h à 22h en semaine, jusqu'à minuit le vendredi et le samedi.

Tous les soirs, on me demande si je travaille chez EDF !

— Cyrille Laborde

Sa passion lui est venue il y a plus de dix ans. En voyage en Bourgogne, Cyrille s'égare sur la route et tombe nez à nez avec une maison illuminée. "C'est le déclic" explique-t-il, "il me fallait ça chez moi". Il consacre entre 300 et 500 euros à l'achat de ses décorations chaque année. Côté facture, il l'assure, les leds permettent de ne pas faire exploser le budget électricité.

Cyrille Laborde, propriétaire des lieux © Radio France - Pauline Pennanec'h

Des leds qui se multiplient d'année en année : depuis le 1er décembre , il emmène ses visiteurs d'un soir et ses habitués au Pôle Nord : "Cette scène est la nouveauté cette année. Il y a de petits personnages givrés, et puis le Père Noël sur son traîneau".

Cette année 10.000 personnes devraient venir visiter l'univers de Cyrille. Son jardin reste ouvert tous les jours, de 18h à 22h en semaine, et jusqu'à minuit le week-end. Et si vous souhaitez voir le Père Noël, il passera ce samedi 23 décembre de 18h à 20h !

