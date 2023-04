À Bordères-sur-l'Echez, une cantine intergénérationnelle entre enfants et seniors tous les mercredis

Lucienne a 91 ans, elle habite à Bordères-sur-L'Echez en Bigorre, et depuis qu'elle mange à la cantine les midis avec les enfants du centre aéré, elle a un nouveau surnom : "Maintenant je suis mamie voisine, ou Lulu !". Comme d'autres seniors de la commune, Lucienne vient de temps en temps partager son repas avec les plus petits le mercredi. La mairie a lancé le dispositif fin février pour créer un lien entre générations.

"Ça rajeunit !"

Chaque mercredi, les personnes âgées du CCAS de Bordères-sur-L'Echez peuvent partager un repas à la cantine avec les enfants du centre aéré de l'école Arc-en-Ciel. C'est ouvert à tous les plus de 60 ans, dans la limite d'une dizaine de places disponibles chaque semaine. Ils s'assoient aux même tables que les enfants, utilisent les mêmes plateaux, mangent les mêmes plats. Un moment d'échange pas comme les autres tant pour les seniors que pour les enfants.

"Ça fait du bien, ça me rajeunit !" se réjouit Lucienne, dans le brouhaha de la cantine, auquel elle n'est plus habituée. Elle constate que les enfants qui l'entourent sont très sages : "ils sont très très mignons et attentionnés, ils regardent pour nous servir, si on veut de l'eau s'il faut !". Beaucoup d'enfants s'appliquent, surtout parce qu'ils sont plusieurs à avoir cru dans un premier temps que les seniors étaient là "juste pour voir si on est sages".

Un contact timide, mais précieux

Il faut dire que la plupart des enfants ont été d'abord intrigués de la présence de personnes plus âgées à la cantine. D'autres ont vite compris l'enjeu de ces repas : "ils viennent ici parce que eux ils sont seuls, et ça leur fait du bien de voir du monde" explique un garçon âgé de 10 ans. Passé les premiers étonnements, un premier contact s'établit entre les enfants et les seniors. "Ils sont gentils et ils discutent un peu avec nous" raconte une fillette attablée près d'un groupe du CCAS. "On leur pose des questions" détaille Ginette, 71 ans, "ils répondent, on leur demande comment ils s'appellent, s'ils sont à l'école à Bordères ou ailleurs. Ca apporte beaucoup de relationnel avec les enfants".

Une expérience appréciée aussi du côté des enfants. "On aime bien parce qu'ils sont gentils, ils sont polis" explique une petite fille, "moi ça me fait plaisir parce que j'aime bien voir de nouvelles têtes parmi nous". "C'est la première fois que je mange à midi avec des personnes âgées" remarque une autre, "je n'ai fait ça qu'avec mes grands parents, alors c'est rigolo".

Une réussite pour l'heure pour la mairie, qui a eu cette idée après avoir associé les seniors à la décoration du réfectoire. L'idée des repas intergénérationnels était de prolonger cette première initiative, avant d'en développer d'autres, comme des activités, des jeux, des ateliers en commun.