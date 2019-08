À Bouère, une famille propose de dormir dans un tonneau

Bouère, France

Ça vous dirait de passer la nuit dans un tonneau ? Une famille de Bouère, dans le Sud-Est Mayenne se lance dans l'hébergement insolite. Trois générations - les grands-parents, les parents et les petits-enfants - proposent depuis la fin du mois de juillet chambres hors du commun au lieu-dit La Préhouillère.

Le terrain appartient aux grands-parents depuis trente-cinq ans. Un corps de ferme et une boucherie annexe à la maison font face à un étang et des champs à perte de vue. "On a tous grandi ici, quatre petits-enfants, trois filles et les grands-parents", raconte Margot, "la petite dernière".

La Préhouillère bénéficie d'un étang où on peut pécher des poissons. © Radio France - Willy Moreau

Le grand-père Roger prend de l'âge. Il n'ouvre sa boucherie qu'à de rares occasions même s'il continue d'élever quelques bovins. "On ne voulait pas que l'exploitation soit vendue, explique Margot. Donc mes parents qui travaillent dans l'événementiel ont eu l'idée de ses logements insolites".

Un passage par un salon au Mans les a convaincus d'investir dans un pod, une sorte de petite cabane en forme de demi-tronc ; un Kota finlandais, un chalet qui abrite un barbecue ; un tonneau et plusieurs tentes lodges. L'idée n'est pas non plus tombée du ciel : la famille possède déjà des semi-remorques qu'elle a transformés en chambres avec salle-de-bain.

Ce Kota finlandais permet de faire des barbecues en intérieur. © Radio France - Willy Moreau

Avant d'accueillir le public, les trois générations ont retroussé les manches. "Nous avons construits les différentes terrasses en lattes de bois", confie le gendre Florian. Un travail qui s'est étalé sur plusieurs semaines, le temps des week-ends, grâce à l'astuce du père, "le MacGyver de la famille", selon Margot.

Ce pod peut accueillir quatre personnes. © Radio France - Willy Moreau

Les grands-parents regardent la transformation de leur terrain de manière amusée même si le grand-père Roger prévient : "Quand j'ai ouvert la boucherie, j'ai ramené une tonne de viande. Je n'avais pas fait de pub mais ça a marché parce que le travail était bien fait". Pour le moment, petits-enfants et parents conservent pour la plupart leur activité professionnelle respective en espérant pouvoir vivre un jour de ces hébergements.

La nuit coûte 50 euros, petit déjeuner compris et 90 euros les deux nuits pour dormir dans ces logements insolites.