À Bourg-de-Péage, des fèves à la gloire de la pogne dans les galettes des rois

Bourg-de-Péage, France

Après les copieux repas de fêtes, il est déjà l'heure de manger la galette des rois ! La saison commence ce premier dimanche de l'année. Et à Bourg-de-Péage, la boulangerie Pascalis a fait faire ses propres fèves à la gloire de la pogne.

Car même dans le romanais, pays de la pogne, on tire les rois avec une frangipane. "Pour nous, c'est le gros moment des galettes. On a fabriqué le feuilletage puis on les garnit de crème d'amande, sans oublier le petit sujet", explique le patron, Jean-Charles Pascalis, dont la pogne est une spécialité. Le petit sujet en question, ce sont les fèves qui portent un message maison : "Pogne forever", "J'peux pas, j'ai pogne", "I love pogne" ou "Haut comme trois pognes" par exemple.

Les galettes des rois de la maison Pascalis à Bourg-de-Péage. © Radio France - Adèle Bossard

Ces huit fèves sont fabriquées en France et peintes à la main. "Chaque année, nos fèves sont complètement uniques. Et on prend de bonnes matières premières pour tous nos produits, y compris les fèves, donc elles sont fabriquées en France", détaille Valentine Jacouton, la responsable des boutiques de la maison Pascalis.

L'opération s'adresse surtout aux collectionneurs. Les fèves ne s'achètent pas à l'unité, elles ne se trouvent que dans les galettes frangipanes de la boulangerie. Mais si vraiment vous insistez, il est aussi possible de tirer les rois avec une pogne : "On en met si les gens en demandent, mais pas autrement ! Parce que s'ils n'ont pas prévu, on ne veut pas que les gens se cassent les dents dessus", sourit Jean-Charles Pascalis.

La maison Pascalis fabrique en ce moment 400 galettes des rois par semaine, 2 000 sur l'ensemble du mois de janvier. Et pour tout achat d'une galette de six parts, la maison Pascalis offre un sac en tissu assorti avec le slogan "J'peux pas j'ai pogne".