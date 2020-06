La crêperie qui vend des "galettes" à Brest ouvre son troisième restaurant

C'est un débat culinaire qui divise la Bretagne, crêpe (de blé noir) ou galette ? Comme chacun sait, la différence est surtout géographique et culturelle, mais la frontière est de moins en moins nette. En mai 2017, deux entrepreneurs originaires de Callac (Côtes d'Armor) ont décidé de planter le drapeau de la galette en plein centre-ville de Brest. Le pari n'était pas gagné d'avance, mais trois ans plus tard ils ouvrent ce lundi leur troisième restaurant.

Supporter guingampais

"On a eu cette audace, reconnaît le président de la marque Jérémy Le Troadec. Au départ on était un peu chahutés par nos amis brestois mais maintenant on est adoptés. C'est assumé, je n'ai jamais caché mes origines ni mon maillot de l'En Avant de Guingamp, et pourtant y'a des joueurs du Stade Brestois qui viennent."

Mais le patron n'en démords pas : "une galette c'est pas une crêpe, on ne dit pas une crêpe saucisse mais une galette saucisse ! Cela fait partie du folklore breton, c'est bon enfant."

Désormais bien implantée dans la cité du Ponant, l'Ambassade bretonne fait des petits : à l'adresse initiale de la rue Jean Jaurès s'est ajoutée une crêperie rive droite, au centre commercial Iroise. Et ce lundi 22 juin, là voilà qui débarque en grande pompe au 5 place de la Liberté. Le duo d'entrepreneurs annonce même l'ouverture prochaine de franchises à Quimper et Paris. L'enseigne aura aussi sa propre brasserie dans le quartier de Recouvrance dès l'automne.

Jérémy Le Troadec envisage de créer prochainement des franchises à Quimper et Paris. © Radio France - Nicolas Olivier

Un concept qui fait mouche

Mais il ne suffit pas de vendre des galettes à Brest pour s'imposer. Le succès de l'Ambassade c'est avant tout un concept : celui d'un service continu du matin au soir, sur place ou à emporter. "C'est cela qui fonctionne, parce que les gens mangent en décalé maintenant. On dépoussière un peu les crêperies, en s'adaptant aux nouveaux modes de consommation."

Ajoutez à cela des bons produits locaux, un soupçon de marketing et le tour est joué. Pour le lancement de son nouveau restaurant à la décoration soigneusement choisie, Jérémy Le Troadec propose une opération promotionnelle toute la semaine : une galette saucisse et une pinte de bière pour dix euros, de 9h à minuit. "La galette saucisse c'est ce qu'on vend le plus, alors je pense qu'on va être dévalisés !"

L'Ambassade bretonne 5 place de la Liberté 29200 Brest, ouvert 7/7 de 9h à minuit. 70 rue Jean Jaurès 29200 Brest, ouvert 7/7 de 9h à 22h. Cc Iroise 126 boulevard de Plymouth 29200 Brest, ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h30.