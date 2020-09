A Brest, une première dictée coquine un peu sage

Il y avait plus de femmes que d'hommes jeudi soir au Beaj Kafe de Brest pour la toute première édition brestoise de la dictée coquine, concept déposé en 2016 par les autrices parisiennes Aurore Ponsonnet et Sandrine Campese. Les 25 places disponibles ont été réservées depuis bien longtemps. "On ne sait pas où on met les pieds, sourit Jean-Marc, venu de Lannilis avec son épouse, par curiosité. Évidemment, le mot coquin peut attirer le chaland, mais quand on aime la lecture et l'écriture c'est un jeu..."

"L'objectif c'est de proposer un événement fédérateur, insolite, explique Cécile Huchet, ambassadrice de la dictée coquine à Brest. Il n'y a pas du tout une approche scolaire. C'est vraiment une soirée détente, ludique."

"Va-et-vient lancinants"

La lecture est d'ailleurs ponctuée d'éclats de rires, dans une ambiance bon enfant mais entre adultes. Le texte proposé, intitulé "Poupée russe", comporte un bref rapport sexuel sans grande fantaisie, et les "va-et-vient lancinants" et autres "baiser lascif et concupiscent" ont du mal à émoustiller l'auditoire. Pour Antoine, hilare, "c'était carrément gentillet, trop rapide. J'ai dû dessiner un pénis dans la marge pour m'exciter un peu plus, sans ça il n'y avait aucun interdit, c'était trop sage." Un point de vue partagé par la plupart des participants : "j'avais révisé combien il fallait mettre de n à cunnilingus et anulingus, mais c'est pas sorti, plaisante Catherine. "C'est peut-être moi qui ai l'esprit tordu mais j'ai trouvé ça doux" renchérit Lorène.

La meilleure copie (6 fautes) et la pire (57,5 fautes !) ont été récompensées. © Radio France - Nicolas Olivier

A défaut d'avoir fait rougir les "élèves", la dictée s'est montrée redoutable : 6 fautes pour la meilleure copie, et jusqu'à 57,5 erreurs pour le cancre de la soirée, reparti avec un célèbre manuel d'orthographe.

Toutes et tous ont adoré l'expérience, comme ces deux amies trentenaires : "c'était hyper convivial, on a bien rigolé et on a pu échanger avec des gens qu'on ne connaissait pas. C'est pour ça qu'on va prendre nos places tout de suite pour pas louper la prochaine !" Une deuxième édition qui devrait se tenir début novembre aux Ateliers des Capucins, avec davantage de monde... et c'est promis, un texte plus croustillant.