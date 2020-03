A Brive, une banderole déployée pour remercier ceux qui sont sur le terrain pendant le confinement

Un joli clin d'oeil est à voir à Brive. Il est matérialisé sur banderole déployée rue de l'hôtel de ville, dans l'hyper centre. On y lit des remerciements pour ceux qui travaillent pendant la période de confinement liée au coronavirus.

" De la part tous " dit cette banderole, " un grand merci aux infirmières, aux médecins, au personnel de santé, police municipale, police, livreurs, facteurs, etc. " autant de salariés mobilisés sur le terrain pendant cette période de confinement liée au coronavirus, que la plupart respecte en étant chez soi. " Restons chez soi " et " corona, on te vaincra " sont aussi écrits dans les coins de cette banderole déployée rue de l'hôtel de ville, dans l'hyper centre, tout près de la collégiale Saint-Martin.

La banderole est déployée rue de l'hôtel de ville, à Brive © Radio France - Nicolas Blanzat