INSOLITE: A Buxerolles, Dominique a passé toute sa vie dans l'école de son enfance

Buxerolles, France

C'est l'histoire de Dominique, qui vient tout juste de prendre sa retraite. Cette ATSEM a passé plus de 41 ans de sa vie à s'occuper des enfants de l'école primaire du Planty à Buxerolles, près de Poitiers. Cette même école où elle avait déjà fait sa propre scolarité étant enfant.

En activité, elle a eu à s'occuper dans sa classe de ses propres enfants et même de ses petits enfants ! "Je n'ai pas vu le temps passer, c'est 41 ans de bonheur." Dominique, reconnait qu'aujourd'hui on l'arrête souvent dans la rue " Vous ne me reconnaissez pas mais je vous ai eu quand j'étais à l'école et aujourd'hui vous vous occupez de mon enfant, ça me fait plaisir, c'est que du bonheur" reconnait la jeune retraitée et elle ajoute : "ça va me faire bizarre cette retraite, le seul côté positif? De ne plus me lever à 6h30 chaque matin".