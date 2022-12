A Caen, la Police escorte une femme sur le point d'accoucher et bloquée dans les embouteillages

C'est un scénario digne d'un film à sensation que révèle ce jeudi la Police Nationale via ses comptes Twitter et Facebook : une femme, bloquée dans les embouteillages du périphérique, a dû être escortée par un équipage de police secours et trois motards de la Police Nationale pour arriver à temps au Pôle Mère enfant du CHU de Caen.

Heureusement, comme dans les belles histoires, tout est bien qui finit bien : la maman a pu accoucher à temps. Le bébé et la mère, qui en a été pour une belle frayeur, vont bien. Bienvenue à Camille dont la famille se souviendra longtemps de son arrivée !