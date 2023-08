À Cagnes-sur-Mer, un faux gendarme pour assurer la sécurité

Il ne bouge pas, mais a peut-être un effet. L'entreprise Energy Locations, spécialisée dans la location de vélos, rosalies et autres activités estivales, a eu une idée originale.

Pour dissuader les plus aventureux sur la piste cyclable de la Promenade des Anglais, la société a installé un faux gendarme. Le mannequin est habillé comme un cow-boy américain, et semble prêt à dégainer son arme. "On a pris un gendarme 24 sur 24, et en plus très économique" sourit l'entreprise sur sa page Facebook. Mais au-delà du sourire, l'idée est tout de même de faire ralentir les utilisateurs de la piste cyclable. "Il y a beaucoup d'enfants aux alentours, nous voulons les protéger" ajoute Thierry Grosjean, gérant d'Energy Location.