À Cahors, même la Vierge est en "click and collect"

Dans le Lot, le diocèse de Cahors invente la Vierge en "click and collect". Pendant le confinement, un "kit de pèlerinage" est proposé aux chrétiens du secteur. Car pendant cette période les messes, comme tous les regroupements, sont interdites. Impossible aussi d’aller jusqu’à Rocamadour pour aller prier Notre-Dame, la fameuse vierge noire, au sanctuaire. Les dérogations au confinement ne permettent pas de faire autant de kilomètres pour aller dans une église.

Jeanne Dumont, paroissienne à Cahors, et surtout responsable des pèlerinages à Rocamadour, a ainsi eu l’idée de fabriquer ces kits, avec des reproductions de la Vierge noire : "À la fin de la messe de la Toussaint à la cathédrale de Cahors, j'ai senti qu'il y avait une souffrance des paroissiens, qui n'allaient plus avoir la messe pendant un mois et demi. Je me suis dit que c'était la Vierge de Rocamadour qui allait venir dans les foyers".

Elle a donc glissé la Vierge noire dans une boîte, ou du moins une reproduction, 30 centimètres de haut. Avec elle, des fiches de prières, des bougies, un mode d’emploi et même des cartes postales à envoyer.

La boîte s'échange dans la rue, attestation en poche

Pour l'obtenir, il faut s'inscrire auprès du diocèse. Chaque foyer garde la boîte pendant 5 jours, avant de la passer à quelqu’un d’autre. L’échange se fait dans la rue, devant l’école ou au marché. Attestation en poche, pendant les courses ou à un kilomètre maximum du domicile, pendant les promenades autorisées pendant le confinement. Jeanne Tornel, une fidèle, a ainsi passé la boîte dans la rue à une amie, à Cahors : "J'habite en centre-ville, et mon amie aussi. On s'est donnés rendez-vous, et la boîte est partie chez la suivante".

La boîte contient aussi du gel hydroalcoolique, histoire de bien se laver les mains avant et après avoir manipulé la statue. Aujourd’hui sept kits avec sept vierges miniatures se baladent à Cahors et alentours. Une quarantaine de foyers en ont fait la demande.