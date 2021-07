À Cahors, revivez les bouchons des grands départs en vacances sur la RN 20 !

Le temps d'une journée, le boulevard Gambetta à Cahors va replonger dans les années 60-70. Ce dimanche 25 juillet, le Cahors Auto Rétro et les Amateurs quercynois de véhicules anciens recréent un bouchon sur le boulevard où passait la Nationale 20 il y a plusieurs dizaines d'années. C'est la deuxième édition de cet événement, annulé en 2020.

La RN20, c'est la route des vacances qui permettait de relier d'un seul trait la région parisienne à la frontière franco-espagnole. L'autoroute A20 a pris sa succession. Mais le temps d'une journée, Cahors va retrouver ces bouchons de grand départ en vacances.

"Le bouchon de Cahors sur le RN 20 est un bouchon historique, raconte Jean-Philippe Marre, le président-fondateur du Cahors Auto Rétro. Toutes les villes traversées par la RN 20 au moment des vacances étaient l'objet de gros bouchons. On veut récréer cette ambiance là de manière plus festive, plus agréable !"

Des Alpine, des 4L et des caravanes d'époque

Dès 8h30, près de 250 véhicules d'occasion vont se regrouper en haut du boulevard Gambetta. Entre 10h et 11h et 15h et 16h, les véhicules le descendront et le remonteront, avec quelques surprises au programme : crevaisons de pneus, pannes d'essence et même une intervention des pompiers, avec un véhicule d'époque.

"Il y aura des motos, quelques tracteurs et beaucoup de voitures anciennes, détaille Philippe Gazaud, membre des Amateurs quercynois de véhicules anciens. Il y aura des anciennes sportives, des Alfa Roméo, des Alpine, des marques qui parlent à beaucoup de gens. Il y aura aussi des voitures populaires : des Dauphine, des 4CV, des Renault 8 et 16, quelques caravanes d'époque. Ça sera un musée roulant !"