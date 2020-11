À Chailland, un artisan transforme des montres anciennes en bijoux !

Des montres mécaniques, très anciennes, transformées en ... bijoux ! Pendentifs, bagues, bracelets, colliers, un habitant de Chailland recycle toutes les montres mécaniques qu'il trouve sur internet ou qu'on lui donne. Malheureusement, avec le contexte sanitaire, Jean-Christophe ne peut pas vendre ses créations sur les marchés du département. Pour autant l'artisan continue d'en fabriquer dans sa maison. Et même dans sa chambre.

"Bienvenue dans ma grotte" sourit l'artisan. Son établis est à la droite du lit marital. Réparer des montres mécaniques et en faire des bagues ou des colliers, l'idée est née en 2017 lors d'un voyage au Portugal dans sa belle famille. "Chez une cousine de ma femme, je suis tombé sur un exemplaire de montre ajourée. Elle était posée sur un anneau, mais ce n'était pas forcément joli. C'est à ce moment-là que je me suis dit qu'il y avait quelque chose à creuser" raconte Jean-Christophe.

Un adepte du "rendre beau"

Récemment le Chaillandias a également installé un studio photo dans sa chambre, pour le plus grand bonheur de madame ! "Ca prend pas trop de place donc ça va" sourit Lili. "C'est très beau à voir. J'ai un artiste dans ma chambre, tout le monde n'a pas cette chance" s'enthousiasme-t-elle. Son magicien de mari montre une minutie assez exceptionnelle et il en faut beaucoup pour concevoir ce genre de bijoux. "En fin de compte quand on regarde au plus profond de choses pas forcément jolies, on peut y trouver de la beauté. Et ces bijoux, portés par une femme, c'est ce qu'il y a de plus jolies" philosophe Jean-Christophe.

Chacune de ses créations porte un prénom. "J'en ai une qui s'appelle Lagertha par exemple. C'est un prénom viking. Je peux remonter jusqu'à la Grèce antique car il y a de très beaux prénoms. Je ne donne pas de prénoms classiques comme Françoise ou Bernadette" dit-il. Mais en ce moment l'artisan doit créer quelque chose de beaucoup plus compliqué à ses yeux : un site internet pour vendre ses produits pendant le confinement.