À Chambéry, des lycéens fabriquent 45 litres de gel hydroalcooliques et l'offrent pour les élections

C'est un don plus qu'original que vient de recevoir la mairie de Chambéry, en Savoie. Des lycéens de Bac Pro ont fait don de 45 litres de gel hydroalcoolique qu'ils ont eux-mêmes fabriqué (encadrés par leurs enseignants) et qui serviront à l'hygiène des bureaux de vote dimanche.

Voilà des jeunes qui n'ont peut-être pas tous le droit de vote, mais qui veulent que les élections se passent bien. À Chambéry, en Savoie, des lycéens de l'établissement Louis Armand ont fabriqué 45 litres de gel hydroalcoolique dont ils ont fait don à la ville ! Une idée de leur proviseur et un geste salué par le maire sortant, Michel Dantin.

Cette production sera forcément très utile dimanche, lors du premier tour des élections municipales, en pleine épidémie de coronavirus. Les bureaux seront ouverts entre 8 heures et 19 heures (horaires de CHambéry), puisque cette année, les bureaux de vote sont tous équipés pour assurer la protection des personnes qui viennent voter et des personnes qui tiennent les bureaux. Des solutions pour se laver les mains sont assurées pour toutes ces personnes.

Des élèves compétents et enthousiastes

"On a une station de fabrication de produits chimiques, fabriquée pour des formations de Bac pro et BTS, appelées 'pilotage de procédé' " explique le proviseur du lycée, Philippe Beylier. "Ces élèves ont la compétence de fabriquer et de réaliser des solutions, on peut faire du savon liquide, de la lavande etc... Lundi, les collègues enseignants nous ont appris que ça pourrait être réalisé. On a vérifié la constitution réglementaire, on a récupéré les ingrédients et on l'a mis en fabrication. Et voilà !" détaille-t-il.

Avant de préciser, "ces élèves ont la compétence []pour fabriquer ce type de produit NDLR], on a étiqueté de façon réglementaire ces produits. Ce n'est pas du commerce, mais on est dans la continuité du service public. C'est aussi une prestation pédagogique. Les élèves étaient motivés par ce projet et très intéressés" s'est réjoui le proviseur.

Un projet pédagogique... et réglementaire

Alors que l'épidémie de coronavirus continue à s'étendre en France, Emmanuel Macron a annoncé jeudi soir la fermeture des crèches et de tous les établissements scolaires dès lundi, mais a confirmé que le 1er tour des élections municipales se tiendrait bien ce dimanche 15 mars.