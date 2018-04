Chambéry, France

Comment éradiquer ces sinistres corneilles qui braillent dans nos oreilles et qui maculent les sols et les voitures de leur fiente hostile ? A chaque printemps, on affronte la même problématique avec des volatiles qui pullulent dans les platanes des centres-villes.

En guise de solutions, il existe l'effarouchement avec des explosifs et la version naturelle avec des rapaces. C'est cette dernière option qui est utilisée durant un mois par la ville de Chambéry avec les Faucons de Savoie, société de Tahar Meguireche, fauconnier passionné de Chambéry le Haut.

Démonstration impressionnante avec Tahar et ses buses Copier

Les corneilles vivent à leur aise. On vient les stresser avec les rapaces - Tahar le fauconnier

Avec son assistante Angélique qui rêve de devenir elle aussi fauconnière, Tahar utilise en journée deux buses de race Harris particulièrement maniable et agile afin de stresser les corneilles.

Au bras © Radio France - Christophe Van Veen

La nuit, il peut utiliser un magnifique grand duc, Tamara dont le vol est totalement silencieux .

Tamara très photogénique © Radio France - Christophe Van Veen

Stratégie payante

Les corneilles sont particulièrement intelligentes. Il faut donc ruser. Ne jamais intervenir aux mêmes heures, et aux mêmes jours. Parfois même, l'oiseau noir reconnaît la camionnette de Tahar. Il faut donc se garer un peu plus loin. De bienveillants riverains ouvrent leur balcon sur les derniers étages des immeubles, et ainsi la buse peut décoller en frôlant les cimes des arbres pour rejoindre le bras du maître.

Le ballet est époustouflant et efficace. En quelques minutes, les corneilles prennent la poudre d'escampette et se rappelleront qu'elles ne sont pas les bienvenues dans ce quartier Joppet.

Les Faucons de Savoie interviennent aussi sur des sites industriels, des établissements sensibles, ou chez des maraîchers. Une méthode écologique qui en met plein les yeux de ceux qui ont la chance d'y assister.

Une vraie passion : la fauconnerie

Tahar Meguireche est passionné depuis l'enfance. Son village familial en Algérie regorgeait de rapaces et de maîtres fauconniers. Tahar a créé une association d'amoureux des rapaces "Harris 73" sur les hauteurs de Chambéry et fait découvrir son art.

On ne dresse pas un rapace. On l'habitue à sa présence humaine. Il y a un gros travail sur la confiance. Les premières sorties en ville ne sont d'ailleurs pas aisées à cause des bruits des voitures notamment. La complicité de l'homme et de l'animal est impressionnante. Et les vols, ailes déployées, planant entre les immeubles, sont à couper le souffle.