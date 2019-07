A Chambéry, une dizaine de personnes malades font le Tour de France en vélo d'intérieur

C’est un défi lancé par la Maison des réseaux de santé de Savoie (MRSS) qui développe notamment l’activité physique adaptée pour les malades chroniques ou atteints de maladies graves. Ce Tour de France en vélo adapté c’est 5 jours d’épreuves, en relais, en vélo d’intérieur et une journée sur route.

Ecran géant, ravitaillement et sueur : ici on fait tout comme les coureurs professionels !

Chambéry, France

Le défi pour ces malades c’est de pédaler pendant cinq jours, en même temps que les coureurs, en regardant les pros sur écran géant mais en se relayant les uns les autres.

Ils souffrent de maladies graves ou chroniques, type cancer, diabète, cholestérol, problèmes cardiaques etc. Ils ont repris une activité physique grâce à la Maison des réseaux de santé de Savoie (MRSS) qui organise ce défi.

L'ambience avec les cyclistes en vélos d'intérieur : grosse motivation ! Copier

"Aujourd’hui, j’ai fait 21 kilomètres, c’est beaucoup pour moi. Je pensais que je ne pourrais plus jamais faire de sport car j’ai été handicapée. Ici il n’y a pas de jugement de valeur, on a tous des pathologies, on se soutient."- Yannick

La doyenne de cette équipe a 81 ans, elle est diabétique, elle pédale avec entrain. Denise prend la relève, elle règle la selle du vélo et c’est parti : "On est là pour se bouger, pour se faire plaisir. C’est très stimulant, on pédale en même temps que les coureurs".

"Ils ont tous bien progressé en quelques mois. Quand on a commencé l’entrainement certains ne réussissaient à pédaler qu'une minute." - Florence Odin, à l’initiative de ce défi

En quelques mois tous ces cyclistes, malades ont beaucoup progressé Copier

L'équipe de cyclistes de vélo d'intérieur est encadrée par une infirmière, une diététicienne et une éducatrice de sport adapté.

Pas de compétition mais de l'entraide dans ce Tour de France en vélo d'intérieur © Radio France - Anabelle Gallotti

Les missions de la Maison des réseaux de santé de Savoie

La Maison des réseaux de santé de Savoie (MRSS) est une association loi 1901.

Elle a pour objet de contribuer à l'amélioration de la situation sanitaire et sociale de la population sur son territoire d'intervention :