A Champigneulles, la maison de Gérard Prévot va briller de 200.000 feux pour les fêtes

C'est son plaisir tous les deux ans, Gérard Prévot décore sa maison pour les fêtes de fin d'année. Cet habitant de Champigneulles ne fait pas les choses à moitié : 13.000 mètres de guirlandes, de nombreux décors et 185.000 diodes ! Lancement des illuminations, ce mercredi à 19h.

Un décor champêtre, un décor polaire, une crèche. Treize kilomètres de guirlandes, 185.000 ampoules leds. Six tableaux électriques et un compteur dédié à l'installation. Gérard Prévot vit sa passion depuis 20 ans maintenant. Tous les deux ans, cet habitant de Champigneulles (au nord de Nancy) transforme sa maison en féerie de Noël. Le lancement officiel a lieu mercredi 6 décembre, jour de la Saint-Nicolas, à 19h, rue Mozart.

Gérard Prévot, devant l'un des six tableaux électriques de son installation © Radio France - Isabelle Baudriller

"Je vais entrer dans le Guinness des records, non ?", lance-t-il amusé. Avant de reprendre : "Non, je ne fais pas ça pour ça. Ce n'est pas un pari. En fait, j'aime bien tout ce qui est festif." Ses décorations, il les installe depuis le mois de septembre : trois mois de montage, un mois d'illuminations et trois mois de démontage. "Oui, concède-t-il, il faut un grain de folie. Ceux qui escaladent l'Himalaya, c'est pareil. Moi, je n'irais pas là-haut !"

Gérard Prévot (à gauche) et Claude, un copain venu lui prêter main forte © Radio France - Isabelle Baudriller

Plusieurs milliers d'admirateurs sont attendus devant sa maison. "Chaque soir, il y a entre 150 et 200 personnes", selon Claude, un copain d'enfance de Gérard venu l'aider. "C'est magnifique, il a du mérite, c'est un artiste !"