A Changé, les soudeurs mayennais font des étincelles

Ils sont 35 soudeurs - dont deux femmes - répartis en 14 équipes. Le bruit des meuleuses et des fers à souder tranche avec le calme plat du parc des Ondines de Changé. Partout, de la tôle, de la ferraille et des outils ! "C'est la contrainte de cette année explique Gilles Guerrier le co-organisateur. On change chaque année, on a déjà eu les pots d'échappement, les vélos, les capots de voiture. Cette année, ce sont les outils. Ne vous étonnez pas si vous voyez des fourches ou des serpes un peu partout !" En effet, juste à côté de nous, un soudeur découpe une brouette : "ce sera la base de notre oeuvre" souffle-t-il sans en dire plus ...

Une sculpture en cours de réalisation © Radio France - Maxime Fayolle

Un week-end caritatif

Plus loin, Pascal Lepage travaille des tiges en fer : "C'est la structure de ma tête de rhinocéros ! Y'a pas mal de boulot, la nuit ne va pas être trop longue !" A côté, Monique, Louis et Bernard sont dubitatifs : "il faut faire marcher l'imagination, j'avoue ne pas trop reconnaître encore ! Peut-être un bonhomme ?" se hasarde Monique.

Les trois retraités ne devraient pas faire partie des acheteurs de ce dimanche. Car les Soudeurs dans la nuit c'est avant tout un week-end caritatif avec: "La moitié des ventes est donnée à deux associations, détaille Gilles Guerrier. Cette année, ce sera Les P'tits soleils 53 et Temps d'espoir."La vente aux enchères débute ce dimanche à 16h, l'objectif est dépasser les 12 600€ récoltés l'an passé.