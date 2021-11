A Château-Gontier-sur-Mayenne, cet agent immobilier n'a vraiment pas besoin de Stéphane Plaza pour vendre

Une drôle d'histoire dans le monde de l'immobilier mayennais. Stéphane Vrignon est agent immobilier à Château-Gontier-sur-Mayenne. Sur sa page Facebook, il a tenu à remercier son célèbre confrère Stéphane Plaza de ne pas avoir assisté au salon de l'immobilier qu'il a récemment organisé. Cet évènement a permis de vendre 24 parcelles de terrain sur l' emplacement de l'ancien hypermarché Leclerc, soit la quasi-totalité de ce qui était proposé.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le terrain était vide depuis plus de 10 ans. Le Hameau Morillon devrait sortir de terre en 2023 et il a séduit de futurs propriétaires. Stéphane Vrignon voit d'ailleurs de plus en plus de monde se presser dans le Sud-Mayenne pour acheter : "il y a une grosse tension sur l'acquisition de biens immobiliers par des locataires. On a la chance ici d'avoir des prix raisonnables par rapport à des salaires assez modestes. Avec un Smic et demi, on peu acquérir une maison de 150.000 euros assez facilement quand on a 30 ans. Il y a aussi des retraités qui veulent des maisons sans étage. Château-Gontier fait désormais partie des villes qui ont un intérêt pour les promoteurs".