À Châteauroux, près de 200 joueurs rassemblés au tournoi de cartes Magic

Un évènement insolite s'est tenu ce week-end à Châteauroux. La salle Barbillat-Touraine à Belle-Isle accueillait un tournoi de cartes Magic du vendredi 14 au dimanche 17 juillet. Si vous ne connaissez pas les cartes à collectionner Magic, elles ressemblent aux cartes Pokémon. Elles sont tirées du jeu "Magic : The Gathering", sorti en 1993. Près de trente ans après sa sortie, la popularité du jeu ne faiblit pas. Près de 200 joueurs, venus de toute la France, ont participé au tournoi.

Le reportage de France Bleu Berry Copier

"C'est un mélange d'échecs et de poker"

Le jeu de cartes Magic est avant tout stratégique. "Si je devais faire un parallèle, Magic, c'est un mélange d'échecs et de poker, d'échecs parce que c'est un jeu d'extrême stratégie, de poker parce qu'on a quand même un aspect bluff, on ne sait pas ce que l'adversaire a dans sa main", assure Guillaume Cailliez, l'organisateur du tournoi.

L'univers des cartes Magic est héroïque et fantastique © Radio France - Justine Claux

Dans ce jeu, les cartes sont parfois brillantes, souvent très colorées. L'univers est héroïque et fantastique. On y trouve notamment des créatures, des dragons, des sorciers et des ogres. Mais concrétement, on y joue comment ? "Ça se joue à un contre un, on a tous les deux 20 points de vie, le but, c'est de mettre l'autre à zéro point de vie, explique Timothé, un joueur venu de La Rochelle. On peut lancer des créatures et des sorts pour enlever des points de vie à l'adversaire, lui créer des dégâts".

Un jeu pour les grands enfants

Ce jeu n'est pas réservé qu'aux enfants. Ici, la moyenne d'âge est de 30-40 ans. Souvent, on commence à jouer à l'adolescence et on ne s'arrête plus. "J'ai commencé à l'âge de 12-13 ans, aujourd'hui, j'en ai 33, ça fait 20 ans que je joue, raconte Luc, un joueur toulousain. C'est le meilleur jeu du monde, c'est pour ça qu'on est obnubilés par ces petits bouts de cartons".

"J'ai commencé à jouer quand j'étais en première, j'avais 17 ans, confirme Guillaume Cailliez, aujourd'hui âgé de 32 ans. C'est un copain qui m'a initié et ça m'a immédiatement avalé, j'ai même amélioré mes performances en mathématiques grâce au jeu, parce que c'est extrêmement complexe et ça demande beaucoup de raisonnement".

Le castelroussin Guillaume Cailliez (au centre) est l'organisateur du tournoi de cartes Magic © Radio France - Justine Claux

C'est de sa passion pour le jeu qu'est né le tournoi. Le castelroussin souhaitaient réunir des joueurs dans sa ville natale. Il prévoit déjà d'organiser d'autres tournois de cartes Magic à Châteauroux.

Des cartes à 500.000 euros

Aujourd'hui, les collections de certains joueurs s'élèvent à plus de 20.000 cartes. Et elles valent leur pesant d'or. Une carte peut coûter quelques centimes, comme plus de 500.000 euros. D'ailleurs, la plupart des participants au tournoi ont en main des paquets d'une centaine de cartes, qui valent en moyenne 3.500 euros.

Certains joueurs ont en main une petite fortune © Radio France - Justine Claux

Mais pour les passionnés comme Kevin, quand on aime, on ne compte pas. "C'est compliqué avec madame, plaisante ce Berrichon. Une fois, j'ai acheté pour 1.600€ de cartes, elle n'a pas trop apprécié". Mieux vaudrait pour Kévin qu'il remporte le tournoi. Il repartirait avec des cartes Magic d'une valeur de 800 euros.