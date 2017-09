A Chaumeil en Corrèze l'auberge du village a remplacé la cantine

La cantoche à Chaumeil c'est au restau !. Les 14 enfants de la classe unique du village prennent leur déjeuner à l'auberge de la commune. Une solution trouvée par la municipalité pour faire des économies.

C'est une illustration des difficultés financières des petites communes. Même pour assurer un service primordial comme la cantine. A Chaumeil la solution a été de demander à l'auberge de faire office de cette cantine. "Les problèmes de personnel sont très lourds pour une commune. C'est une solution qui nous coûtent moins cher" explique Annie Lachassagne, première adjointe.

Des produits locaux et bio

La commune paie tout de même 2 euros 40 en plus des 2 euros 80 acquittés par les parents. Ce qui permet aux enfants d'avoir des repas qu'ils n'auraient sans doute pas eus dans une vraie cantine. les aubergistes ont décidé de ne pas prendre de marge sur les prix des repas tout en offrant aux enfants des produits locaux et bio. De fait les 14 enfants se régalent visiblement. Et, surprise ! ils mangent, presque, en silence. Ils sont encadrés par une accompagnatrice qui veille à ce qu'ils ne parlent et ne chahutent pas trop. Malgré parfois "un peu de bruit" concède Cindy Baudry l'aubergiste aucun de ses clients ne s'est vraiment plaint jusqu'à présent.