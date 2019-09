A cinquante ans passés, un couple de normands plaque tout pour partir à la découverte du monde

Vendue la maison de Martragny dans le Calvados, exit les voitures et le superflu... A 56 et 55 ans, Magali et Didier Bordas ont choisi de réaliser leur rêve : partir à l'aventure. Un an et demi à deux ans de voyage, 110 000 kilomètres au programme à travers 53 pays et 3 continents sont au programme.

A l'heure de la rentrée, eux ont choisi de mettre les voiles. Une idée née dans la tête d'Alain il y a un an : "j'ai mis trois minutes, non trois secondes à dire oui" s'amuse sa femme Magali. Il faut dire que le couple est un habitué des voyages, lui qui pendant des années est parti en camping-car avec ses quatre filles lorsqu'elles étaient petites.

Magali part avec son kit rando gagné sur France Bleu... et des stylos à distribuer au Maroc ! © Radio France - Philippe Thomas

Didier, photographe, a quitté son magasin de Luc-sur-Mer, Magali a demandé une disponibilité au Conseil départemental du Calvados pour laisser, au moins un temps, son travail au sein d'un foyer d'accueil d'urgence. Les premières étapes ? "On part un mois faire les vendanges à Saint-Emilion, explique le couple, avant de travailler un mois également dans une ferme au Portugal contre l'échange des repas et d'aller au Maroc pour distribuer des fournitures scolaires" explique les époux Bordas.

On vivra d'amour et d'eau fraîche, même s'il n'y pas beaucoup d'eau dans le désert

Et ensuite ? "On vivra d'amour et d'eau fraîche, même s'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le désert" rigole Didier. Le couple a décidé de prendre le temps, un mois ou deux à tel endroit, un jour seulement s'il n'y a rien à faire ou à voir. La vente de la maison et d'autres biens a permis d'acheter un véhicule d'occasion équipé par un autre couple pour rouler notamment sur les terrains les plus difficiles (et de constituer un petit pécule pour le voyage). Il a fallu faire un choix drastique sur les affaires à emmener... Cinq paires de chaussures pour Magali, contre une dizaine au départ, sans doute l'un des choix les plus délicats ! Ensuite il faudra apprendre à vivre dans six mètres carrés, mais ça n'effraie pas le couple habitué à ce type de voyages.

Le couple affiche sur son véhicule le site pour le suivre... à la trace © Radio France - Philippe Thomas

Ils ont raison, ils arrivent à la date limite pour le faire !

Leurs quatre filles, elles, restent en France. Marjorie et Julie, 20 et 25 ans, ont assisté au départ de leurs parents. Elles n'y croyaient par forcément au départ. "Ils vont dans des pays (Russie, Iran, Bangladesh, Pakistan, Mongolie...) où on ne sait pas trop ce qui se passe. Ca fait un peu peur, mais ils ont raison, ils arrivent à la date limite pour le faire !" s'amuse leur plus jeune fille. Et après ? Magali et Didier Bordas ne savent pas encore quand ils rentreront, pas sûrs de racheter une maison, préférant vivre avec peu pour garder leur liberté et aller à la rencontre des autres. Vous pouvez suivre leur périple en cliquant sur le lien : www.suismatrace.com et via leur page Facebook. Avec la volonté de tourner des vidéos et de réaliser des livres de cuisine des pays traversés à leur retour, la tête remplie de souvenirs.