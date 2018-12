À Cluses, des places de parking sont réservées pour le père Noël

Haute-Savoie, France

Tout le monde le sait : trouver une place de parking en centre-ville est souvent compliqué. Alors pour lui éviter de tourner avec son traineau, la ville de Cluses lui en a réservé plusieurs. La nuit prochaine, pour le bonheur des plus petits, le père Noël pourra donc se garer tranquillement."On voulait montrer qu’on était prêt à l’accueillir dans les meilleurs conditions", sourit Hervé Thabuis, l’élu référent du quartier de Messy. "On a même des panneaux pour prévenir les automobilistes du passage de ce convoi exceptionnel entre 23h et 6h dans la nuit du 24 au 25."

On informe aussi les automobilistes, sans se prendre au sérieux, que les conditions de circulation dans la nuit du 24 au 25 seront difficiles en raison du passage d'un convoi exceptionnel du père Noël." - Hervé Thabuis, mairie de Cluses.

Les automobilistes du quartier de Messy à Cluses sont prévenus ! © Radio France - Richard Vivion

ECOUTEZ Hervé Thabuis, l’élu référent du quartier de Messy à Cluses. Copier

Cette signalétique dédiée au père Noël a fait son apparition la semaine dernière dans plusieurs rues du quartier de Messy à Cluses. "Nous cherchions une idée un peu originale et humoristique", explique Hervé Thabuis. Trois panneaux différents ont donc été créés. "Les retours de la population sont très positifs et très sympas." Ne reste plus qu’à attendre l’arrivée du traîneau qui n’a plus aucune raison de se garer en double file.