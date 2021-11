À Danjoutin, jeunes et seniors vont faire un graffiti ensemble !

Qui a dit que le street-art n'était pas fait pour les plus anciens ? À Danjoutin (Territoire de Belfort), une association réunit adolescents et seniors pour qu'ils réalisent ensemble une fresque sous forme de graffiti sur l'un des murs de la ville. L'œuvre sera terminée autour du mois d'avril 2022.

C'est une réunion qui paraît a priori assez loufoque : des adolescents et des seniors, réunis autour d'une table pour discuter de leur graffiti commun. L'idée a germé dans l'esprit de l'association d'aide aux personnes isolées, Domicile 90.

Démarche intergénérationnelle

"Le but, c'est de partager ensemble des moments pour ensuite partager une vision de la société" relate Philippe Weber, directeur général de l'association.

Bien d'autres façons auraient permises de réunir jeunes et anciens, mais l'association a voulu y amener une "idée transgressive". "Il n'y a aucune raison que les personnes âgées ne soient pas concernées par les arts urbains ! Elles ont des choses à dire, à montrer. Et ce mode d'expression est tout aussi valable qu'un autre. Sachant qu'il peut en plus leur permettre de rencontrer des plus jeunes."

La mairie a bien évidemment donné son accord pour que le projet voit le jour sur l'un de ses murs. AG2R et le CIC Est ont aussi financé le projet.

Pour le moment, pas encore de bombes de peintures dans les mains : les futurs artistes se rencontreront une fois par semaine, pour se mettre d'accord sur le message, et le dessin.

"Je n'aurais jamais cru taguer dans ma vie !"

La première réunion a eu lieu ce mercredi, dans la Maison pour Tous de Danjoutin. Claire, 71 ans, est emballée : "Notre jeune génération a des idées merveilleuses ! Mon petit côté artiste m'a fait venir : j'adore dessiner et peindre." La septuagénaire le reconnaît : "Je n'aurais jamais cru taguer dans ma vie ! Mais je trouve ça extraordinaire."

Matteo, 13 ans, aime lui aussi dessiner. "J'aimerais bien que l'on fasse quelque chose tous ensemble, comme un rêve partagé" sourit le collégien. Non loin de lui, Nour, 11 ans, se dit "intéressée par le principe d'améliorer la ville. C'est bien de laisser une trace pour les gens d'après."

Le projet sera encadré par un grapheur belfortain, nommé Lox.

Les réunions ont lieu le mercredi après-midi. Domicile 90 lance par ailleurs un appel, notamment aux seniors, pour venir assister et participer au projet. Contact : 06 26 74 58 99.

La fresque devrait être terminée autour du mois d'avril 2022, et sera a priori sur l'un des murs à proximité du stade de Danjoutin.