Déservillers, France

C'est une initiative originale pour sensibiliser au geste propre. Et difficile de la rater si vous passez du côté de Déservillers dans le Haut Doubs. A l'entrée du village un agriculteur de cette commune de 300 habitants a installé un panneau représentant une vache grandeur nature, avec l'inscription : "Je préfère l'herbe aux déchets, MERCI". Et des sacs de déchets recyclables y sont accrochés.

"Des déchets par sacs entiers à partir du printemps" - Florian, agriculteur à Déservillers

Une façon pour Florian Studer, jeune agriculteur installé à Déservillers depuis 4 ans, de dénoncer les comportements peu responsables des automobilistes ou des promeneurs. "On a trouvé la maquette sur internet, explique cet exploitant suisse de 26 ans, on l'a mise sur un bout de bois qu'on a scié puis on l'a mis au bord de la route. On est au bord d'une départementale, on trouve beaucoup de déchets surtout au printemps et en été. Quand on pâture avec les animaux, on en ramasse des sacs entiers, _des mégots et des déchets de pique-nique_. Du coup, on trouve parfois dans les fourrages des bouts de canette ou de plastique."

Les enfants demandent ce qui est écrit

Et l'initiative a du succès se réjouit l'agriculteur : "Le panneau fait parler, les gens disent "c'est là qu'il y a la vache". Les enfants demandent ce qui est écrit, c'est une bonne chose. Certains trouvent ça drôle, après on sait bien que ceux qui jettent des déchets, ils le feront peut-être toujours." Petite récompense pour l'éleveur éco-citoyen, il voit parfois des automobilistes s'arrêter pour prendre sa vache en photo.,