Un petit garçon de 2 ans et demi a disparu dans un champs de maïs pendant près de trois heures à Languidic, dans la nuit de dimanche à lundi. Les gendarmes ont fini par le retrouver sain et sauf.

Morbihan : à 2 ans et demi, il disparait dans un champs de maïs pendant trois heures

Le petit garçon a été retrouvé sain et sauf entre une clôture et un champs de maïs. (photo d'illustration)

Une grosse frayeur qui finit bien ! Un petit garçon de 2 ans et demi a disparu dans un champs de maïs pendant près de trois heures dimanche soir à Languidic, dans le Morbihan. Il a été retrouvé sain et sauf après une battue, qui a mobilisé une cinquantaine de gendarmes et d'habitants.

Lors d'une fête du football club de Languidic, à la salle des fêtes de la commune, l'enfant a échappé à la surveillance de son grand-père, vers 21h45. Les gendarmes de Lorient ont très rapidement été prévenus et la brigade cynophile de Châteaulin a été mobilisée. A cause des conditions météo, aucun hélicoptère ne pouvait décoller. Une quinzaine de gendarmes et une quarantaine d'habitants ont donc réalisé des battues.

Retrouvé sain et sauf après deux heures de battue

Le petit fuyard a finalement été retrouvé entre une clôture et le champs de maïs vers 0h30 sain et sauf. En légère hypothermie, il a été conduit à l'hôpital pour réaliser quelques examens.