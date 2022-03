À deux doigts d'être euthanasié à Bordeaux, un jeune berger malinois sauvé et bientôt gendarme

Une histoire qui finit bien. Hermès, un berger belge malinois de deux ans était sur le point de se faire euthanasier lorsqu'un refuge près de Royan en Charente-Maritime l'a recueilli. D'abord laissé à l'abandon chez un particulier à Bordeaux, enchaîné au fond du jardin, le jeune chien a été transféré à la fourrière du coin. "Après avoir été négligé, il était un peu agressif, il n'avait plus l'habitude des humains, explique le président du refuge Les amis des bêtes, Bruno Zanatta. Les responsables y ont vu un comportement dangereux, pour eux l'euthanasie était la seule solution."

"Au lieu d'être au bout d'une piqûre, il est au bout d'une laisse et il va se rendre utile" - l'adjudant chef Stéphane, commandant du groupe d'investigations cynophiles de Rochefort

Bruno Zanatta récupère Hermès en octobre dernier : "On a commencé à le rééduquer un peu, on l'a aidé à reprendre confiance en l'humain." Peu à peu le berger belge malinois baisse la garde, se radoucit et s'avère très joueur : une qualité particulièrement recherchée par les gendarmes. Les militaires son venus sur place le tester avant de l'embarquer dans leur centre de formation à Gramat, dans le Lot.

"Il a des prédispositions et il est intelligent", affirme l'adjudant-chef Stéphane, commandant du groupe d'investigations cynophiles (GIC) de Rochefort. "Selon l'instructeur, il fait des choses un petit peu particulières, pendant un exercice de recherches par exemple, il s'est servi de ses griffes pour grimper sur un mur, d'habitude les chiens se contentent de sauter", raconte le commandant du GIC.

Sauf accident, Hermès deviendra officiellement gendarme après son stage avec le maître-chien qui doit commencer le 11 avril et se terminer à la mi-juillet. Formé à la recherche de stupéfiants, il travaillera pendant au moins sept ans.

