Dijon : après 112 ans d'existence, la boutique Maillard baisse le rideau

On a encore un mois pour profiter de ce magasin connu par des générations et des générations de Dijonnais. Pourquoi est-il réputé ? On vous raconte son histoire ici.

C'est une institution à Dijon, la boutique Maillard ferme ses portes le 20 juin prochain. Installé au 35 place Bossuet, le magasin spécialisé dans les ustensiles de cuisine et l'alimentation baissera le rideau après 112 ans d'existence. On y trouve tout ce qui concerne les articles de cuisine, des marmites ou des faitouts mais aussi des épices ou du chocolat d'emballage pour les pâtisseries.

Produits bradés jusqu'à la fermeture le 20 juin

Depuis ce lundi on fait la queue devant la boutique qui brade ses produits. Si vous habitez Dijon ou ses alentours, vous y avez sans doute déjà acheté une poêle ou des dragées l'une des spécialités de ce magasin.

Odile Montei, la dernière gérante des lieux a décidé de prendre une retraite bien méritée. C'est son arrière grand-père qui a ouvert le magasin en 1909, à l'époque rue Monge tout près.

"Je ne pensais pas que j'aurai autant de clients, et presque tous me remercient et me souhaitent bonne retraite. Je suis un peu étonnée, c'est touchant " confie Odile Montei, un brin émue.

Odile Montéi a vu défiler plusieurs générations de clients © Radio France - Stéphanie Perenon

Des gens prenaient des dragées pour leur communion , puis revenaient des années plus tard pour leur mariage "

"Beaucoup m'ont dit: ma grand-mère, mon grand-père venaient là, mes parents aussi, donc on peut dire que c'est vraiment une clientèle fidèle. Moi j'ai vendu des dragées pour des baptêmes, après les mêmes clients revenaient pour leur communion, puis leur mariage. Entre temps, un certain temps s'était écoulé" sourit-elle.

Une histoire familiale

Au début du vingtième siècle, le fondateur Joseph Maillard a du nez en se lançant dans cette aventure. Il ouvre l'une des rares boutiques de fournitures et d'alimentation générales destinées aux professionnels. Ouverts aux pâtissiers, pains d'épiciers ou bouchers charcutiers, le magasin devient vite incontournable.

Une des photos de la première boutique, il y a un siècle © Radio France - Stéphanie Perenon

Autour des années 1930, la boutique s'installe définitivement place Bossuet avec les mêmes produits qui ont fait son succès depuis le début, de grandes marques françaises d'ustensiles de cuisine. Au début des années 2000, Odile Montei prend la succession de sa mère et de son oncle à la tête du magasin et accueille de plus en plus de particuliers. De nouveaux clients très friands d'émissions culinaires et heureux de trouver chez elle ce qu'on ne trouve pas ailleurs comme les fameuses poches ou douilles et autres accessoires réservés aux pros. Malgré la présence d'internet, les clients restent fidèles, y compris ces derniers jours pour souhaiter une bonne retraite à Odile.