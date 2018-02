Dijon, France

Bonne année à tous ou plutôt 新年快乐 (Xīnnián kuàilè), puisque c'est le nouvel an chinois qui débute tout juste. Mais comment fête-on cet événement en Bourgogne à des milliers de kilomètres de la Chine ? Est-ce que comme en Europe, on réveillonne ? Comment le prépare t'on?

Pour nous éclairer, direction "le marché du bonheur", rue des banneliers à Dijon. Il s'agit d'une épicerie où l'on trouve notamment des produits asiatiques et où travaille Stéphane Zing dont la famille est originaire de Shanghai. Il nous confirme qu'à quelques différences près, le nouvel an chinois, se faite un peu comme le notre car "ça commence une semaine avant pour préparer beaucoup de nourriture, mais aussi les invitations pour la famille surtout et les amis. Les entreprises ferment et la télévision diffuse des programmes festifs. C'est une très grande fête qui demande beaucoup d'organisation et tout le monde se rejoint autour d'une bonne table pour fêter la nouvelle année."

Evidemment, au niveau des mets, on oublie le foie gras et les huîtres puisque la tradition, c'est plutôt les raviolis, les pâtes et le poisson, tous ces aliments étant forts en symbole comme la longévité.

Est difficile de fêter ce nouvel an loin de la Chine ?

Stéphane reconnait qu'il y a "un grand écart entre Dijon et la Chine, mais maintenant dans la plupart des grandes villes et des capitales européennes, les fêtes sont malgré tout très présentes, et il y a beaucoup plus d'animations festives." Mais il avoue tout de même qu'il préférerait pourvoir partager ces moments avec sa famille à Shanghai. "Il y a des défilés avec des dragons, qui dansent et qui symbolisent la force, et avec des pétards pour chasser les mauvaises âmes pour la nouvelle année".

Quel est le trait de caractère pour l'année du chien ?

Les enfants nés sous le signe du chien sont la loyauté et la fidélité. C'est donc une très bonne année pour les futurs bébés.

