Dijon : on démonte le centre Dauphine

"Nous, on vient récupérer les escaliers !" Belle barbe et épaules solides, Marcel Alves n'a pas peur de s'attaquer à de gros morceaux. Lui et son équipe entreprennent de démonter un des escaliers à vis qui se niche dans un des coins de l'ancienne galerie commerciale du centre Dauphine.

Vous l'avez entendu sur France Bleu Bourgogne, cette enseigne située en plein cœur de Dijon va être démolie pour laisser place à une ensemble commercial bien plus moderne. Soixante particuliers ont été tirés au sort pour avoir le droit de venir démonter ou récupérer sur place des objets ou du matériel qui peut trouver une nouvelle vie. "Pour les escaliers, on est un peu outillés " reconnait Marcel Alves "le principe est de trouver les vis qui les maintiennent et de les sortir en douceur. Ce genre de choses sera revendu dans notre brocante de Collonges-Les-Premières et fera un heureux. On a une belle journée de boulot."

"Moi j'ai récupéré les compteurs électriques" sourit Jean-Claude qui pousse un plein Caddie rempli de boîtiers blancs. "Ca servira pour ma famille, pour des maisons que nous rénovons. Neuf, ce matériel est assez cher. Là ils sont complets, et il faut compter vingt minutes de travail pour les détacher du mur." Gants, casque de chantier et lampe frontale sur la tête, le jeune homme déambule dans la galerie qui prend déjà l'allure d'un vaste chantier. Un peu plus loin, un homme n'hésite pas à faire un trou dans le mur pour faire sortir une rampe d'éclairage.

Un trou dans le mur pour faire sortir le matériel © Radio France - Olivier Estran

"On récupère des lampes pour la grange que nous sommes en train de rénover" confie Danielle à pied d'œuvre dans l'ancien magasin Nature et Découvertes "C'est sûr ça fait un peu bizarre, moi j'avais l'habitude de venir ici, je me rappelle des livres qui se trouvaient par là, du comptoir, des rayons. Là je vais avoir un petit bout du centre Dauphine chez moi."

Les étagères du Centre Dauphine serviront à la savonnerie d'Amélie © Radio France - Olivier Estran

Amélie est aussi un peu émue. La jeune femme récupère des étagères en métal, des meubles et des vitres. "Moi j'ai connu ce centre quand j'étais toute petite, je me rappelle il y a 15 ans quand j'étais ado on venait au Colors, la boite de nuit qui a changé de nom plusieurs fois. Tout ce que je récupère va servir pour la savonnerie que je m'apprête à ouvrir. Ce n'est pas du matériel neuf , mais c'est en bon état."

Le patio, emblématique de cette galerie va disparaitre © Radio France - Olivier Estran

Le démontage par les particuliers se poursuit jusqu'à vendredi 24 septembre au soir. Les travaux de démolition du centre Dauphine débuteront ensuite en novembre. L'immeuble ne va pas disparaitre du paysage, mais il va être entièrement repris et amélioré pour en faire une nouvelle galerie moderne, avec au dernier étage un restaurant au toit en terrasse. Rendez vous début 2023 pour en profiter.