Les Chouettes Enquêtes nous font découvrir les secrets de Dijon

Qui veut percer le mystère de la chouette de Dijon ? Comprendre les secrets des trois grandes églises de la capitale des Ducs ou pour les Sherlock Holmes en herbe découvrir qui a tué Alex Corton, dont le corps est retrouvé dans le bassin du parc Darcy ?

Ce sont les défis que vous propose Cécile Castelli, conceptrice des "Chouettes Enquêtes". Des livres qui nous emmènent à la découverte du patrimoine local sous la forme de jeux de piste. "Le premier paru l'an dernier s'est déjà vendu à plus de 300 exemplaires" s'enthousiasme cette jeune femme, infographiste de métier. "Cela m'a donc encouragé à en concevoir deux autres. "A la recherches des trésors sacrés" nous emmène par exemple a visiter les trois plus grandes édifices religieux de la ville de manière totalement insolite. On est loin des guides touristiques classiques."

Chaque livret est parsemé de textes à trous, d'indications de directions à trouver sur place, ou de QR codes à flasher avec son smartphone pour se connecter à un site qui vous donnera des indices.

Emma, Mylène et Evelyne: 3 générations fans de ces enquêtes © Radio France - Olivier Estran

"Mon fils qui n'aime pas marcher a été pris au jeu" - Mylène, une des lectrices

"Moi ça m'a beaucoup plu" sourit Emma, tout juste 10 ans "Dans l'église Notre-Dame, il faut par exemple prendre ses jumelles pour aller inspecter des détails qui nous aident à avancer dans l'enquête." Cette jeune fille est devenu fan des ses enquêtes, car elles se font en famille. "Ca nous permet de voir les choses différemment , et de nous balader ensemble" ajoute Mylène sa maman. "Mon fils Clovis qui n'aime pas marcher n'a pas vu le temps passer pendant nos deux heures et demi de balades." "Une fois rentrées à la maison, on peut continuer à chercher des détails insolites" complète Evelyne , la grand-mère qui s'est aussi beaucoup amusée à ce jeu de piste. "Par exemple, sur les gargouilles de Notre-Dame-de Dijon, on a pu faire plein de recherches."

Les "Chouettes enquêtes" se trouvent facilement dans les principales librairies de Dijon, comme par exemple Grangier, en plein centre-ville.