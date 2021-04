A Dijon, les musées fermés dévoilent leurs secrets

"Les musées vont rouvrir à partir de la mi-mai " c'est la promesse - et l'espoir- d'Emmanuel Macron ce jeudi 15 avril 2021. Derrière les portes des musées de Dijon, la vie ne s'est pas arrêtée et les 180 agents continuent de veiller à la bonne santé des œuvres et des trésors qui attendent de retrouver leurs visiteurs.

Pour ne pas perdre le lien avec le public, les musées dijonnais publient une série de vidéos partagées sur leur page Facebook. Des petits films de 4 minutes maximum qui présentent des œuvres inconnues et des métiers qui bien souvent restent dans l'ombre.

"Je suis la responsable du cabinet des Arts Graphiques" sourit Myriam Fèvre, les yeux plein d’étincelles. "C'est à dire que je gère la collection des 100.000 dessins et estampes qui se trouvent au musée des Beaux-Arts. On ne peut jamais tout montrer au public car ces dessins qui ont plusieurs siècles craignent la lumière. Quand on les expose quelques semaines, ils retournent ensuite trois ans dans le noir. On a ici des choses singulières comme des dessins de Victor Hugo et bien sur la collection d'études de François Devosge."

En attendant le public, certains dessins sont protégés de la lumière © Radio France - Olivier Estran

Comme certains de ses collègues, Myriam Fèvre explique son métier et sa passion face à la caméra:

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On a pas arrêté de travailler"

"Une immense majorité de nos collègues sont en place, et le but de ces vidéos c'est de conserver le lien avec le public habituel et on l’espère d’intéresser de nouvelles personnes" explique Thierry Charenton le directeur adjoint des musées dijonnais. "On veut montrer que les musées ce n'est pas "poussiéreux". D'ailleurs depuis le premier confinement on gagne de l'audience sur les réseaux sociaux, et on sera heureux de retrouver ce nouveau public dès que les portes seront de nouveau ouvertes."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une cinquième vidéo est a découvrir sur les réseaux sociaux ce vendredi 16 avril 2021. Elles seront toutes ensuite rassemblées sur la page d'accueil des musées.