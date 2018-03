Dijon, France

Vous avez peut-être eu l'occasion de le voir réaliser de beaux dessins à la craie sur les trottoirs de Dijon. L'artiste Mr. Colors, avait invité les Dijonnais à venir dessiner eux aussi sur le bitume des allées qui bordent le cours général de Gaulle. Il a même fourni les craies à ceux qui n'en avaient pas. Des dizaines d'enfants accompagnés par leurs parents ou grands-parents ont répondu à l'appel sur cet espace d'expression qu'apprécie particulièrement Mr. Colors : « Je suis plutôt pas mal sur les allées. J’ai pas mal de place, on n’a pas les services du nettoyage de la ville. Quand il fait beau, j’essaie des endroits où je ne suis pas allé, histoire que tout le monde profite de cet art-là, qui sort l’art des musées pour aller vers le public de la rue ».

Il faut que les enfants retrouvent des activités créatrices ▬ Une grand-mère

Avec application, des dizaines d'enfants colorient les dessins dont l'artiste a préparé les contours. D'autres ont choisi de réaliser leurs propres motifs. C'est le cas de Milan, 7 ans et demi, très fier d’avoir dessiné un skate parc que son copain veut détruire en dessinant de son côté une armée. Les petits laissent libre cours à leur imagination, et une grand-mère se réjouit de voir ses petits-enfants délaisser leurs jeux vidéos : « il faut que les enfants puissent retrouver des jeux et des activités simples et surtout créatrices. Parce qu’ils subissent un jeu vidéo, ils n’ont rien à créer. Tandis que là, tout est à faire, avec des craies, c’est tout ».

Un bitume sombre et un peu rugueux, support idéal pour les œuvres à la craie

Mais c'est tout de même un jeu vidéo qui inspire Andrea, 11 ans, agenouillé devant son personnage : « je me suis inspiré d’un jeu vidéo, Zelda. En fait, j’ai le modèle dans ma tête. J’ai jamais essayé de dessiner avec des craies, le sol n’est pas tout lisse, c’est quand même un peu dur ». Le bitume est rugueux, et c'est précisément le type de revêtement que recherche Marc Vandezande, alias Mr. Colors : « il faut que ce soit un peu rugueux pour accrocher les couleurs. J’ai l’habitude d’aller dans les endroits où il y a du bitume un peu sombre, pour faire ressortir les couleurs ».

Andrea, 11 ans, dessine son personnage sans modèle © Radio France - Jacky Page

Les petits ne sont pas les seuls à griffonner sur le sol avec des craies. Camille est étudiante, elle est venue avec sa copine et toutes les deux ont choisi de travailler sur le même dessin, un visage à la manière de Picasso. « C’est rigolo, ça rappelle quand on était à l’école et qu’on faisait des marelles à la craie ». Mr. Colors a réussi son pari, comme en témoignent les dessins qui s'étalent sur plus d'une centaine de mètres, en attendant que la pluie vienne les effacer. L'artiste a d'ailleurs une astuce pour immortaliser ses œuvres éphémères : il les prend en photo.