A Dijon : un festival pour faire "évoluer les mentalités"

Quoi de mieux qu'un bon repas pour appréhender les autres cultures ? A Dijon débute ce jeudi le "refugee food festival". Il met en lien des restaurants et des réfugiés qui élaboreront des recettes de cuisine. Deux restaurants dijonnais, ainsi que la "maison Phare" participent.

Le "refugee food festival" ! Pour la première fois Dijon accueille à partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche ce festival dont le but est de "faire évoluer les mentalités" et de permettre "l'insertion professionnelle des réfugiés dans un secteur en tension".

Un festival qui a lieu dans 9 villes

C'est la 5e année que se tient ce festival gourmand et solidaire. Il a lieu dans 9 villes de France. Deux restaurants dijonnais ont décidé de partager leurs fourneaux avec quatre cuisiniers réfugiés pour créer des menus inédits. Le temps d'un service ils proposeront donc des plats soudanais, bangladais et syriens.

1.500 gourmets alsaciens ont participé au Refugee food festival © Radio France - Olivia Cohen

Parmi ces restaurants dijonnais : le Parapluie qui officiera ce jeudi et le Trinidad ce dimanche. Vendredi la Maison Phare doit accueillir un atelier de cuisine avec ensuite un déjeuner autour de la cuisine bangladaise. Depuis 2016, près de 300 cuisiniers réfugiés de 49 nationalités ont participé à ce projet.