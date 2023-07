À Dinan, les enfants plongent dans le monde médiéval avant le début de la Fête des Remparts

Le prélude de la Fête des remparts se tient jeudi 20 et vendredi 21 juillet dans l'ensemble scolaire des Cordeliers. Toute la journée, les enfants des centres de loisirs de l'agglomération de Dinan ont pu tester différentes activités du Moyen-Âge. Antoine est installé à sa forge, où il fait faire des clous de l'époque aux enfants. "Ils ont le rôle d'apprenti. Je suis le maître forgeron, et ils font les frappeurs" explique-t-il derrière son petit four qui monte à environ 1 000°C. "Je frappe la pièce de métal avec mon marteau et ils font le même geste que moi. Le but c'est qu'ils arrivent à planter leur clou dans le bois à la fin !"

Dans les salles de classe du bâtiment, les enfants ont pu créer ou décorer des objets pour ensuite les ramener chez eux "On a fait des carreaux de carrelage du Moyen-Âge ! J'ai dessiné une fleur de lys sur le mien" raconte Inès après avoir participé à l'atelier. D'autres groupes ont pu s'essayer à la poterie ou à la fabrique de savon.

Une formation de chevalier

Les futurs chevaliers se sont aussi entraîner au combat avec des épées et des lances (en mousse). Ils ont appris les formations de combat médiévales : serrés les uns aux autres pour se défendre ou en s'écartant pour attaquer. "Ceux qui sont devant avec les boucliers vous vous protégez pour rester en vie, et vous pouvez essayer de dévier les lances adverses grâce à vos épées" conseille l'un de leur formateur.

Ils se sont ensuite livrés à une grande bataille entre les différents groupes. "On devait attaquer l'équipe adverse. On a gagné que deux fois, mais on s'est bien amusé c'est ça qui compte !" se réjouit Inès après la rude bataille.

Et parmi les nombreuses activités proposées pendant la Fête des Remparts, les enfants auront encore l'occasion de manier l'épée, face à leurs parents cette fois-ci.