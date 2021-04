A Dinard, Fantômas conduit la voiture du Gendarme de Saint-Tropez

Non vous ne rêvez pas! Fantômas a été vu ce mercredi à Dinard au volant de la voiture du Gendarme de Saint-Tropez. La photo fait le buzz sur Facebook.

Qui a vu Fantômas mercredi à Dinard? Si vous le pensiez et que vous n'y avez pas cru... et bien c'est tout à fait plausible. Car Fantômas ne passait pas inaperçu puisqu'il roulait dans la voiture du Gendarme de Saint-Tropez!

Comment est-ce possible? Rappelez-vous, il y a un mois, un commerçant breton de la région de Saint-Malo a acheté via internet la décapotable Oldsmobile que l'on voit dans le film Le Gendarme à Saint-Tropez avec Louis de Funès et qui a été conduite notamment par Michel Galabru. Un achat coup de cœur à 28.500 euros tout de même.

A France Bleu Armorique, l'heureux acheteur avait expliqué qu'il ferait dès que possible rouler sa belle voiture, mais qu'il voulait garder l'anonymat.

La décapotable a été aperçue mercredi à Dinard devant le magasin Troc 35. C'est le patron du "Café du coin d'en bas de la rue du bout de la ville d'en face du port" à Saint-Malo qui a pris la photo et qui l'a publiée sur sa page Facebook.

Le conducteur pose fièrement au volant de sa décapotable avec donc un masque de Fantômas pour qu'on ne le reconnaisse pas. En revanche, il ne passe pas inaperçu.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix