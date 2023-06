A Dunkerque, on espère voir revivre le dernier étage de la Tour de Reuze

C'est un bâtiment emblématique de la cité corsaire. La Tour de Reuze, 75 mètres de hauteur, 23 étages, ne peut laisser indifférent. Derrière ce bâtiment à l'allure massive se trouve une originalité : le dernier étage tourne ! Le mécanisme était en panne depuis de nombreuses années. 48 ans très exactement. A l'ouverture de la Tour, un restaurant panoramique devait voir le jour avec la possibilité pour les convives de "faire le tour de la ville" tout en mangeant. Mais ce projet n'a jamais abouti.

La vue du port de Dunkerque depuis la tour de Reuze © Radio France - Stéphane Barbereau

Une fête de "Vitrine dunkerquoise"

Depuis, ce dernier étage était quelque peu "maudit". La société propriétaire était ainsi en litige avec le syndic de copropriété depuis une quinzaine d'années et l'étage était donc abandonné, régulièrement squatté. Mais récemment, ce différent a pris fin et le syndic est devenu propriétaire du dernier étage. Au même moment, un homme a pris les rênes de l'association de commerçants dunkerquois, "Vitrine dunkerquoise", c'est l'opticien Sergueï Potisek : "en devenant président de l'association, je cherchais à faire rêver autour du commerce, je cherchais quelque chose dans le centre-ville qui soit différent", explique le chef d'entreprise. Et Serguei Potisek se met à rêver d'une grande fête au sommet de la tour de Reuze. De fil en aiguille, il se met en contact avec le syndicat de copropriétaires qui vient justement de récupérer le dernier étage et voit dans cette soirée l'occasion de faire la promotion de cet étage à la vue incroyable sur la ville.

Serguei Potisek, président de Vitrine dunkerquoise, devant la tour de Reuze - DR

250 invités au sommet

Le vendredi 26 mai, 250 personnes se pressent en bas de l'immeuble pour prendre l'ascenseur. Les toilettes, mal en point, ont été refaites pour l'occasion, les murs défraichis ont été recouverts d'une fresque grâce à une artiste locale.

Une fresque peinte au 23ème étage de la tour de Reuze, à Dunkerque © Radio France - Stéphane Barbereau

Une fresque peinte au 23ème étage de la tour de Reuze, à Dunkerque © Radio France - Stéphane Barbereau

"les gens ont passé 1h30 à prendre des selfies", des photos de la vue, sourit Serguei Potisek qui n'avait pas prévenu que l'étage tournait. "On a mis en route, sans leur dire. Certains ne s'en sont pas rendu compte parce que ça tourne doucement, s'amuse encore le commerçant. L'étage fait "un tour sur lui-même" en 50 minutes. Ce qui a donné lieu à des situations cocasses : "quelqu'un qui buvait un verre, discutait avec des personnes, il a voulu prendre un verre et a pris celui de quelqu'un d'autre parce que la table avait bougé, en périphérie. Il y a un autre monsieur qui avait posé son manteau et il est reparti avec celui d'un autre".

La soirée organisée par "vitrine dunkerquoise" au sommet de la tour de Reuze, le 26 mai 2023 - Théo Chretien et François Franssen

Un mécanisme réparé lors du confinement

Le mécanisme qui permettait à l'étage de tourner ne fonctionnait plus depuis 48 ans. Il a été réparé lors du premier confinement lié au Covid, en 2020, raconte Vincent Lamie, salarié de la copropriété : "on était bloqué dans notre bureau, comme je fais que de la technique. Je me suis dit : je vais m'occuper du panoramique. De l'huile, de la graisse et c'était bon !" Cette réparation ajoutée à cette soirée donne de l'espoir pour l'avenir de ce 23ème étage raconte Pascal Crequi, agent de sécurité depuis 34 ans à la tour de Reuze : "ça fait plaisir de voir que la tour revit. On a toujours des gens qui critiquent la tour en disant c'est la verrue de dunkerque mais c'est un immeuble typique de Dunkerque. Il ne serait pas là, il y aurait un manque". Les prochains mois diront si cette initiative a pu susciter l'intérêt d'investisseurs pour redonner son lustre d'antan à ce 23ème étage.

Le 23ème étage de la Tour de Reuze, à Dunkerque © Radio France - Stéphane Barbereau