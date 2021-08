A Ecommoy, un habitant écrit 64 courriers au maire pour se plaindre des chats

Des courriers détaillés, autant voire plus qu'un "rapport de police", c'est ce qu'a reçu Sébastien Gouhier, le maire de la commune.

L'affaire commence il y a deux ans. Un courrier arrive à la mairie, dénonçant exhaustivement les méfaits, non pas de délinquants, mais... de chats, photos à l'appui. "Il nous disait qu'il y avait beaucoup trop chats depuis quelques années, que les propriétaires laissaient les chats uriner, faire les poubelles, boulotter les petits oiseaux", détaille le maire.

"J'ai même eu droit à un linge imbibé d'urine"

"Au début, on a pas pris ça au sérieux" reconnait Sébastien Gouhier. Mais il avait affaire à un habitant "très pointilleux à la limite du harcèlement", les courriers ont commencé à arriver toutes les semaines, tous les trois jours à certaines périodes. "Parfois plusieurs courriels dans la même journée". En tout, Sébastien Gouhier reçoit 64 courriers toujours très détaillés et accompagnés de photos.

"J'ai même eu droit à un linge imbibé d'urine, qu'on m'a gentiment apporté à la mairie dans une enveloppe. Il fallait pas mal de philosophie pour prendre la chose."

Pour le maire, le but ce "harcèlement" était "d'agacer et noyer" les autorités municipales sous la lecture pour obtenir une action.

Les chats, ennemis de la faune locale ?

L'un des reproches que faisait l'Ecomméen était la prolifération des chats dans la commune, au dépens de la faune locale des jardins comme les lézards, les petits rongeurs ou les petits oiseaux.

Il est vrai qu'en France, le nombre de chats augmentent depuis plusieurs années. Ils sont 4 fois plus qu'en 1697 et ce sont des prédateurs. Les chats, exceptés les chats sauvages, ne font pas partie, à la base, des écosystèmes dans lesquels ils évoluent. Et comme les humaines, ils peuvent impacter négativement leur environnement. Cela a notamment été le cas sur des espères endémiques, comme en Australie.

Inciter à la stérilisation

Mais revenons à Ecommoy. Sébastien Gouhier, le maire reconnait l'impact des chats, notamment errants sur l'environnement. "D'ailleurs, la législation évolue". Le maire et ses équipes ont d'ailleurs dû faire un point sur les différentes règles concernant les chats errants notamment. "Il est par exemple _interdit de nourrir des chats errants, sous peine d'amende_", rappelle l'édile.

Il a fini par recevoir l'habitant mécontent en juin dernier pour parler des différentes solutions possibles. "Lui voulait qu'on mette en place un arrêté pour obliger les gens à tenir leur chat en laisse quand il sortait." Finalement, l'accent a été mis sur la sensibilisation des propriétaires de chats, même si ce point était régulièrement soulevé dans les bulletins municipaux. "Il faut rappeler aux gens qu'un chat non pucé, non tatoué c'est _750 euros d'amende_." Autre point majeur, la stérilisation des chats errants. "On les attrape, on les stérilise, et on les puce au nom de la mairie", afin de connaitre la population de chats sans propriétaire. "A terme, cela permet de faire baisser la population." C'est avec les vétérinaires du coin et des associations de protection de animaux comme la SPA que la mairie met au point cette politique dite des "chats libres".

Nouveauté majeure, la mairie a mis en place une aide financière à la stérilisation des chats pour les foyers les plus modestes, à hauteur de 50% de l'opération.