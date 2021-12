A Ernée, il gratte un ticket du nouveau jeu "24 jours en Or" et remporte le gros lot : 30.000 euros

Ce jeudi 2 décembre, un Mayennais a remporté la somme de 30.000 euros, soit le plus gros gain possible du nouveau jeu à gratter "24 jours en Or". Il a validé son ticket dans un bar d'Ernée.

Ce jeudi 2 décembre, à Ernée, un Mayennais a eu la bonne surprise de remporter 30.000 euros, soit le plus gros gain possible du nouveau jeu "24 Jours en Or" de La Française des Jeux.

Une belle somme, à quelques jours des fêtes de fin d'année, pour l'heureux gagnant âgé d'une quarantaine d'années raconte Delphine Le Couillard, la gérante du bar Le Paddock où le ticket a été validé : "c'est un client qui vient, qui consomme tranquillement et qui regarde alors son porte-monnaie. Il n'a que trois euros sur lui et décide de prendre un jeu. Juste devant lui, un autre client refuse de prendre ce jeu. Lui n'hésite pas, il le prend, le gratte et là c'est 30.000 euros. Il ne s'attendait pas à une telle somme. Il a pleuré. Nous aussi, on a été très heureux, très ému. Il nous a dit qu'il allait s'acheter une voiture et faire plaisir à ses proches à Noël".

Les gérants de l'établissement avaient déjà connus un gagnant à 20.000 euros il y a 3 ans et un autre à 25.000 mais 30.000 euros, c'est une première pour eux.

►► Le principe du jeu "24 jours en Or"

Instauré en 2009, le ticket à gratter de fin d’année est aujourd’hui un incontournable de la gamme grattage. Ce rendez-vous est très attendu par les joueurs et les détaillants. Cette année, « 24 jours en Or » plonge les joueurs dans l’univers des fêtes de Noël en s’appuyant sur l’une des icônes de cette période hivernale : le calendrier de l’Avent. C’est la première fois que ce concept est exploité sur un jeu à gratter FDJ. 18 millions de tickets de ce jeu éphémère à 3 euros sont commercialisés. « 24 jours en Or » permet de remporter jusqu’à 30 000 euros. Le joueur gratte les 24 cases du calendrier composé d’objets traditionnels de Noël en pain d’épice (boules, sapins, gants, chaussettes, maison enneigée…). S’il découvre un ou plusieurs symboles gagnants, il remporte les gains associés.