À Ernée, un imbroglio autour de Petite Fleur, une chèvre qui aurait été maltraitée

Deux habitants d'Ernée ont reçu la visite de la gendarmerie ces derniers mois, après avoir recueilli et soigné une chèvre à l'agonie. Le prétendu propriétaire de cet animal réclame la bête, mais Lisa et Gary sont convaincus que Petite Fleur a subi des actes de cruauté.

Ils ont le sentiment de vivre une profonde injustice. Deux Anglais, qui vivent en Mayenne, ont quelques maux de tête depuis plusieurs semaines à cause d'une petite chèvre. Tout commence à l'été 2019 à Ernée. Alors qu'il profitait d'un barbecue avec des amis, Gary retrouve une chèvre blanche au fond de son jardin. L'animal ne va pas très bien d'après lui, et Gary identifie son propriétaire : un voisin du nom de Frédéric Lalos, le célèbre boulanger parisien. Il lui redonne donc l'animal et s'en va.

Mais quelques jours plus tard, Gary aperçoit de nouveau la chèvre sur son terrain. Elle est cette fois-ci à l'agonie. Il l'a prend et tente de la ramener encore une fois à son voisin. Mais il trouve porte close. L'homme n'est pas à son domicile. Gary se rend donc chez une amie, Lisa, qui s'occupe déjà de plusieurs chèvres. Laquelle accepte de soigner la bête. Pendant ce temps-là, toujours aucune nouvelle du prétendu propriétaire. L'animal n'est en plus pas enregistré, pas de numéro d'identification.

Échange musclé avec des gendarmes ?

C'est alors qu'en décembre, des gendarmes débarquent au domicile de Lisa à Ernée, pour récupérer la biquette. Les gendarmes lui expliquent qu'elle l'a volée et qu'elle doit être entendue. Lisa est surprise, un peu terrifiée, et tente de comprendre. D'après elle, un gendarme, devant ses enfants, lui aurait alors brandi les menottes comme une menace. De l'intimidation facile pour Lisa. "Je suis une femme, je suis anglaise, ils ont cru pouvoir faire ce qu'ils voulaient" estime-t-elle.

Le 24 janvier dernier, les gendarmes reviennent pour récupérer la bête. Gary est au domicile de Lisa à ce moment-là. Une visite musclée à leurs dires. Les gendarmes n'ont pas d'autorisation écrite de la justice, pas de mandat pour récupérer celle qu'ils surnomment Petite Fleur. Le ton monte mais les gendarmes finissent par repartir sans la chèvre.

Une plainte ?

Dans cette histoire, Gary a aussi été entendu par la gendarmerie. On le suspecte de vol et de recel. Une situation qui écœure les deux Anglais. Gary et Lisa ont d'ailleurs voulu porté plainte contre le boulanger monsieur Lalos pour "acte de cruauté envers un animal" mais d'après eux la gendarmerie leur a refusé ce droit. "On nous a dit que ce genre de plainte se traitait à Laval, mais c'est faux. La personne nous a donné le numéro de la SPA, mais on les avait déjà appelé vous pensez bien. Et l'association nous a bien dit que pour les éventuels cas de cruauté envers un animal, il fallait porter plainte ... à la gendarmerie" explique Lisa.

Le témoignage de Lisa Copier

La gendarmerie et Frédéric Lalos n'ont pas répondu pour l'instant aux sollicitations de France Bleu Mayenne. Aujourd'hui Petite Fleur gambade dans le jardin de Lisa et est en bonne santé, en attendant un dénouement à cette situation ubuesque, mais pas inextricable.