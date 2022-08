A Etretat, le jour du seigneur pose ses valises pour l'Assomption

C'est l'émission la plus vieille de France qui pose, pour la première fois, ses valises à Etretat. Pour l'Assomption, les messes de ce dimanche et lundi sont retransmises en direct sur France 2 depuis le parvis de l'église Notre-Dame-de-l'Assomption.

Pour la première, ce dimanche matin, les paroissiens et les équipes de l'émission ont répété plusieurs heures. Au total, 6 caméras et un bras mécanique ont été installés. Devant l'église, on se croirait presque sur un décor de cinéma. "C'est une messe un peu particulière, note Bruno, un habitué de l'office à Etretat. Il y a des caméras un peu partout, il faut venir un petit peu en avance pour la répétition. Il y a toute une organisation."

Les messes se déroulent en plein air devant l'église Notre-Dame de l’Assomption à Etretat. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

"Un beau service rendu"

Celui qui orchestre cette retransmission en direct c'est Philippe Vayrac. Il est ce qu'on appelle un chargé de liturgie télévisé. C'est lui qui donne les indications aux paroissiens.

"On change un peu leurs habitudes. Ils s'adaptent à nous dans la mesure où il y a des temps de répétition, où on installe car on a un peu de matériels pour rendre ça jolie. Et en même temps, c'est une belle occasion de se dire on va marquer le coup et on va se donner les moyens de réfléchir à comment on célèbre."

Avec un objectif : rendre la messe la plus accessible possible pour les fidèles assied sur leur canapé. C'est le père Didier Roquigny qui préside l'office devant un public forcément plus étendu que d'habitude : "cette assemblée, elle s'étend au-delà des personnes présentes et elle rejoint les centaines de milliers de téléspectateurs. C'est un très beau service rendu à ceux qui veulent s'y associer."

Une manière aussi d'attirer l'attention et les dons des téléspectateurs car l'église doit faire l'objet de travaux et les fonds sont évidemment les bienvenus.