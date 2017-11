A Evreux, la ville met en vente des pierres tombales, des caveaux et des stèles d'occasion

Depuis bientôt trois ans et demi, la ville d’Évreux a décidé de mettre en vente des stèles, des caveaux ou des pierres tombales d'occasion. Une démarche permet aux familles d’inhumer leurs défunts en caveau et d’installer à moindre coût, une pierre tombale sur la sépulture.

La décision a été prise par le conseil municipal en juin 2014. Il n'y a plus à Évreux de concessions perpétuelles, mais des concession de dix, quinze ou trente ans et des monuments se retrouvaient à l'abandon. Plutôt que d'entretenir ou de détruire des monuments qui coûtent chers, la ville les propose à la vente.

Beaucoup de concessions ne sont pas renouvelées par les familles et du coup retournent dans le domaine public" Karêne Beauvillard, 1ère adjointe au maire d’Évreux

Des tarifs attrayants

Sur son site internet, la municipalité propose un catalogue en ligne. Les monuments sont vendus en l’état. Les inscriptions antérieures doivent être effacées. Le polissage est à la charge des acquéreurs. Pour autant, l'opération permet de réaliser une belle économie : les tarifs vont de 306 euros pour un monument funéraire sans stèle, 416 euros pour un monument complet. Pour un caveau de une à quatre places, comptez de 520 à 1145 euros.

Un coût qui est quasiment divisé par deux, la pierre tombale est à 400 euros pièce". Karêne Beauvillard

Une habitude encore à prendre

La première adjointe au maire, en charge des affaires générales, de l'état civil, des décès et des cimetières, Karêne Beauvillard, le reconnaît, acheter une tombe d'occasion n'est pas encore entré dans les mœurs, "on achète plus facilement une voiture d'occasion qu'une tombe d'occasion". Depuis la mise en place de ce service, une dizaine de pièces a trouvé preneur. Pas forcément des acheteurs qui ont peu de moyens mais des gens qui ne veulent pas mettre beaucoup d'argent dans la dernière demeure de leurs proches.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service Décès-Cimetières de la ville d’Évreux au 02.32.31.52.86.