A Evron, on achète désormais son billet de train... au restaurant !

Évron, France

Depuis la mise en service de la ligne à grande vitesse en juillet 2017, Evron ne voit plus passer le TGV. Et depuis début décembre, il n'est plus possible d'acheter un billet de train à la gare car il n'y a plus de guichet. A la place, la Sncf a délégué la vente des titres de transport au bar-restaurant qui se trouve juste en face et qui s'appelle "La Gare" ! Il est possible d'y acheter un billet mais à condition de fournir une adresse mail et de payer en Carte Bleue. Pas possible en revanche de se procurer un abonnement, d'acheter une carte de réduction ou d'effectuer un remboursement.

La gare d'Evron ne délivre plus de billets de train depuis le 6 décembre. © Radio France - G.M

Au mois de décembre, seulement trois ou quatre clients ont acheté un billet chaque jour au bar-restaurant à Évron.