A Evron, on va élire le plus beau corniaud de la Mayenne

C'est un concours de beauté canin très original qui se déroule dans la petite ville mayennaise : l'élection du plus adorable corniaud du département.

Vous aimez les chiens ? Et en particulier les corniauds, des chiens sans race ? Alors ce rendez-vous, en partenariat avec France Bleu Mayenne, est fait pour vous. Toute la journée, au complexe sportif d'Evron, vous allez pouvoir vous amuser, admirer et juger. Une trentaine d'animaux, vaccinés et non dangereux, devraient participer à l'élection. Il y aura en fait 3 élections différentes. Les chiens, qui participent au concours, sont en effet divisés en 3 catégories : le corniaud adorable et petit, le corniaud adorable et moyen, le corniaud adorable et grand.

Cet événement doit par ailleurs permettre de récolter des fonds pour l'association "Les amis des bêtes" qui possède un refuge en région parisienne et qui accueille et soigne des chiens mal en point qui cherchent une famille d'accueil.

Le concours démarre à 10h et c'est Gauthier Paturo, animateur à France Bleu, qui sera au micro pour mettre l'ambiance et ça se passe au complexe sportif d'Evron : restauration sur place, nombreuses animations et concert de country dans la soirée.