"On a fait Lascaux mais en Ardèche" : les pépites des touristes en vacances en Dordogne

Comme chaque été, l'office de tourisme de Sarlat recense les plus belles "perles" des touristes en vacances en Périgord. Petit tour d'horizon des questions et phrases drôles entendues en Dordogne.

Les vacances d'été s'achèvent et les milliers de touristes venus visiter la Dordogne doivent repartir chez eux avant la reprise. Dans leurs valises, ils emportent des tonnes de souvenirs mais en laissent aussi aux Périgourdins ! Des petites phrases, de jolies boulettes méticuleusement recensées dans une conversation Facebook des agents de l'office de tourisme de Sarlat. Petit tour d'horizon des phrases les plus drôles entendues cet été à l'office de tourisme.

Ceux qui ont des demandes étranges

C'est vrai, quand on arrive dans une ville inconnue, l'office de tourisme c'est un peu le premier lieu où aller en cas de doute, ou de question. Mais attention, les agents ne peuvent pas avoir réponse à tout ! "un monsieur m'a appelé pour me demander où trouver un sex-shop ! Les bras m'en sont tombés", sourit Anne. On a aussi eu droit à "la visite nocturne, mais on y voit rien la nuit ! Vous fournissez des lunettes infra-rouge ?"

Ceux qui confondent Périgord et Côte-d'Or

C'est un classique des offices de tourisme : on oublie ses cours de géographie, et on se trompe complètement de ville, voire de département. Cet été on a pu entendre "Auriez-vous une carte des gorges du Verdon ?", "Nous on a déjà fait Lascaux mais en Ardèche", "je cherche à joindre une amie qui travaille à Disneyland Paris ?", "On est pas loin de Millau, vous savez s'il y a des hébergements pour ce soir ? Le viaduc de Millau !"

Ceux qui n'ont pas tourné sept fois leur langue dans leur bouche

Parfois on y va, on pose une question, on ne réfléchit pas. Et ça peut donner des résultats vraiment loufoques ! Comme "Je voudrais savoir combien ça coûte pour visiter une pisciculture, vous savez, là où on fabrique du miel", ou encore "Mais ça n'existe pas vraiment les rennes. C'est des animaux imaginaires non?" Sans oublier la plus drôle : "Le départ en gabare il se fait en haut du château de Beynac ?"